نيوزيلندا: إدراج تسعة أشخاص رسميًا في عداد المفقودين بعد الثوران البركاني

أعلنت الشرطة، اليوم الاربعاء، أن تسعة أشخاص أدرجوا رسميًا في عداد المفقودين بعد انفجار بركان في الجزيرة البيضاء بنيوزيلندا بينهم سبعة استراليين ونيوزيلنديان.



وأضافت الشرطة في بيانها "هذه ليست قائمة كاملة بالمفقودين، حيث لم نتمكن من التحدث مع أقرباء ذوي الصلة".



وعدد القتلى من انفجار يوم الاثنين يبلغ ستة، و30 جريحًا.



وقالت الشرطة، إن هناك قائمة محددة من الأشخاص في المستشفى الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم لأسباب تتعلق بالخصوصية.



وتم إدراج تسعة أشخاص لم يكونوا في المستشفى ولم يخرجوا من المستشفى رسميًا كمفقودين.



والتسعة هم جافين دالو، وجيسيكا ريتشاردز، وكريستال برويت، وريتشارد إلزير، وزوي هوسكينج، وكارلا ماثيوز، وجولي ريتشاردز، وجميعهم من أستراليا ونيوزيلندا تيبين مانجي وهايدن إنمان.



وقالت وكالة جيونيت الجيولوجية، إن نشاط الهزة في بركان وايت ايلاند بنيوزيلندا زاد اليوم الأربعاء بعد يومين من ثوران البركان الذي أودى بحياة ستة اشخاص وخلف ثمانية مفقودين وافترض موتهم واصيب 30 بجروح خطيرة.



وفي بيان، قالت GeoNet، إنها قد حسبت من 40٪ إلى 60٪ من خطر حدوث ثوران من شأنه أن يؤثر خارج منطقة تنفيس بركان الجزيرة في غضون ال 24 ساعة القادمة.



وأضاف "منذ صدور هذا الحكم الخبير هذا الصباح، ازدادت الهزة البركانية".



