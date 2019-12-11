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إعدام إرهابي كنيسة حلوان وانتحاري منشأة طبية.. 5 أحداث حدثت وأنت نائم

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:39 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدير محمود
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هناك حقيقة متعارف عليها أن النوم سلطان، ولكن السلطان لن يفوت عليك قرآءة أخبار« بوابة الفجر الالكترونية» والتى ستقدم لقرآها الأخبار على طبق من ذهب، فلن تفوتك من الآن الاخبار على موقعنا، حيث نرصد لك يوميًا الاخبار بشكل يومى ونتناولة بطريقة مختلفة وشيقة حتى لاتصاب بالملل ونضع امامكم اليوم5 احداث فاتتك وأنت نائم.

وجاءت الاحداث كالتالي:


نفذت مصلحة السجون، حكم الإعدام شنقًا، بحق المحكوم عليه إبراهيم إسماعيل، مرتكب واقعة الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان، في ديسمبر 2017، الهجوم الذى اسفر عن استشهاد 8 مواطنين، وأمين شرطة مُكلف بتأمين الكنيسة.

قتل 6 أشخاص من بينهم ثلاثة مدنيين ورجل أمن في تبادل لإطلاق نار في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث إن هناك عدد من الأشخاص محتجزين داخل أحد المباني،وقد يكون هناك أكثر من قتيل بإطلاق النار.

انتحاري يستهدف منشأة طبية بالقرب من قاعدة أمريكية في أفغانستان

ذكر الجيش الأمريكى أن هجوما انتحاريا قويا استهدف، منشأة طبية تحت الانشاء بالقرب من قاعدة باغرام الجوية، القاعدة الامريكية الرئيسية شمال العاصمة كابول، ،وأصاب المهاجم المنشأة التي يجري بناؤها لمساعدة الشعب الأفغاني الذي يعيش بالقرب منها، لم تقع خسائر في صفوف قوات التحالف وما زالت القاعدة آمنة.

صحفيون الفيوم يرفعون مذكرة ضد المحافظ في النقابة

تقدم الصحفيون بمحافظة الفيوم، بمذكرة للدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، لعرضها خلال اجتماعه مساء اليوم، ضد محافظ الفيوم، مؤكدين أنه خالف الدستور وقانون تنظيم الصحافة، حيث أصدر كتابا دوريًا يحمل رقم 99، والمؤرخ في 7 12 2019، موجهًا في ضوء قراره رقم 324 لسنة 2019، وتتضمن الكتاب الدوري 5 بنود مزيلة بتوقيع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري منها البند رقم 1، والذي نصه: "على جميع مديري الإدارات بديون عام محافظة الفيوم ورؤساء المدن والأحياء وجميع العاملين بالديوان العام عدم التواصل أو الحديث مع أي جهة إعلامية سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية إلا بعد التنسيق مع المتحدث الرسمي للمحافظة".

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الاربعاء على بعض خطوط الهيئة.

واوضحت الهيئة ان سبب هذه التأخيرات يعود إلى اعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.


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الكلمات المفتاحية

ولاية نيوجيرسي الأمريكية قاعدة باغرام الجوية

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