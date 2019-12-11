رئيس جامعة القاهرة ينعي الدكتور محمود فهمي حجازي





نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأساتذة والطلاب والعاملين، الدكتور محمود فهمي حجازي أستاذ علوم اللغة بكلية الآداب جامعة القاهرة، وعضو مجمع اللغة العربية الذي وافته المنية مساء أمس عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.وقال الدكتور محمد الخشت إن الدكتور محمود فهمي حجازي، كان معلمًا للأجيال وتتلمذ على يديه الكثير من المثقفين، وترك إرثًا ثقافيًا مخلدًا في المكتبة العربية وفي ذاكرة الثقافة العربية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تكريم اسمه في عيد العلم القادم يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر.يشار إلى أن الدكتور محمود فهمي حجازي ولد عام 1940 وهو عضو بالمجمع العلمي المصري (منذ 1995) وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة (منذ 1999) والرئيس المؤسس للجامعة المصرية في ألماطى – كازاخستان (2001-2014)، كما تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية (1994-1997). وهو أيضًا عضو مجمع اللغة العربية بدمشق (منذ 1995) واتحاد كتاب مصر (منذ 1985).وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قدم مؤخرًا التهنئة للدكتور محمود فهمي حجازي، بمناسبة حصوله على جائزة الملك فيصل العالمية فى اللغة العربية والأدب.