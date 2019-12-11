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"السيسي" يلتقط صورة تذكارية مع عدد من الزعماء الأفارقة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:05 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
رقية جمال
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ألتقت الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع عدد من الزعماء الأفارقة على هامش انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين.

وتركز جلسات المنتدى على العديد من القضايا أبرزها: "مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا"، و"آليات استدامة السلام"، و"منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم".

ويهدف المنتدى ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها الساسة والمفكرون بهدف الدعوة لاستثمار موارد القارة السمراء المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة، مما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة.
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