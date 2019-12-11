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ضبط 32 كيلو لحوم فاسدة وإعدام 16 طن أسماك غير صالحة برشيد (صور)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:05 ص
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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شنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، عدد من الحملات علي دار المسنين بالأبعادية بدمنهور، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنه المحافظ عقب زيارته الأخيرة للدار قبل يومين ومتابعته لأحد الشكاوي الوارده له بقيام مسئولي إحدي دور رعاية المسنين بالأبعادية بمركز دمنهور باستخدام لحوم منتهية الصلاحيه ومجهولة المصدر في مطبخ الدار.

حيث تم التنسيق مع مدير عام إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة وتم تفتيش مطابخ دار المسنين، وبالفعل ضُبط عدد 32 كيلو لحوم منتهية الفاسدة وكميات كبيرة من البسكويت منتهي الصلاحية.

تم التحفظ علي المضبوطات وتوجيه الإتهام لمدير الدار ومسئولي توريد الأغذيه للدار بالمحضر رقم 380 جنح أمن دوله طوارئ، وقرر محافظ البحيرة إرسال كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والأغذيه المتنوعه للدار كما أمر بحسن معاملة نزلاء ونزيلات الدار وتحسين مستوي معيشتهم ومدهم بكل ما يحتاجونه من ملبس ومأكل.

كما تم تنفيذ عدد 3 حملات تموينية مكبرة بمراكز رشيد وادكو وايتاى البارود أسفرت عن ضبط 16 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى ومعبأه داخل براميل بنواحى مركز ومدينه رشيد، كما تم ضبط ٨٢٠٠ لتر سولار ليبي مهرب بالسوق السوداء وضبط احد الاشخاص من مدينه ادكو للاتجار الغير مشروع في المواد البترولية مادة السولار الواردة عن طريق التهريب والاتجار بها بطريقة غير مشروعه ودون مراعاة القوانين والقرارات المنظمة.

حيث تم التحفظ على السولار وتحرير محضر للمواطن لادخاله للبلاد بطريقة غير شرعية وبدون فواتير ولتجميعه الكمية المضبوطة دون سند قانونى وتداول المواد البترولية وبالمخالفة لقانون التهرب الضريبي والجمركي.

كما تم ضبط 28 تاجر تمويني غير ملتزمين بالاعلان عن الاسعار الجديدة والبعض الآخر مغلق أثناء فترات فتح المحلات والمحددة سلفا من قبل إدارة التموين وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة التنسيق بين مديرية التموين والطب البيطرى ومباحث التموين والصحة لتشديد الرقابة علي الاسواق والمحال والمخابز لضبط المخالفين والخارجين عن القوانين التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، كما شدد على استهداف البدالين التموينين للوقوف على مدى التزامهم بالقرارات الخاصة بأسعار السلع التموينية المدعمة الجديدة.

ضبط 32 كيلو لحوم فاسدة وإعدام 16 طن أسماك غير صالحة برشيد (صور)
ضبط 32 كيلو لحوم فاسدة وإعدام 16 طن أسماك غير صالحة برشيد (صور)
ضبط 32 كيلو لحوم فاسدة وإعدام 16 طن أسماك غير صالحة برشيد (صور)
ضبط 32 كيلو لحوم فاسدة وإعدام 16 طن أسماك غير صالحة برشيد (صور)
ضبط 32 كيلو لحوم فاسدة وإعدام 16 طن أسماك غير صالحة برشيد (صور)
ضبط 32 كيلو لحوم فاسدة وإعدام 16 طن أسماك غير صالحة برشيد (صور)
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