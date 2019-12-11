Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركيا تهدد بإغلاق قاعدة أنجرليك الجوية للولايات المتحدة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:45 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في بيان، أن أنقرة قد تصر على أن تغادر الولايات المتحدة قاعدة أنجرليك الجوية إذا واصلت واشنطن العقوبات التي هددت بها، ردًا على شراء تركيا لمنظومة إس 400.

وقال "أوغلو": "سنقيم أسوأ السيناريوهات ونتخذ قرارًا. إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، فقد تكون قضية قواعد أنجرليك وكوريسيك على جدول الأعمال".

تم تشغيل رادار الإنذار المبكر بالهجوم الصاروخي، وهو جزء من نظام الدفاع الصاروخي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، والذي تم نشره في منطقة كوريسيك في مقاطعة ملاطية في جنوب شرق تركيا، في مطلع العام 2012. ويعمل الجيش الأمريكي في تشغيله.

في وقت سابق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لن تتخلى عن أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس 400 من أجل شراء أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات.

وقال الرئيس التركي، في نوفمبر، بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، إن أنقرة قد تشتري أنظمة باتريوت الأمريكية، لكنها تعتبر طلبات الولايات المتحدة للتخلص من أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس 400 انتهاكًا لسيادتها.

بدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية من طراز إس 400، والتي تسببت في حدوث خلاف كبير في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في يوليو. وفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيتم تشغيل إس 400 بالكامل في أبريل 2020.

طالبت واشنطن، تركيا بإلغاء أي شحنات للأنظمة الروسية الصنع بسبب مخاوف من أنها لا تتفق مع المعايير الأمنية لحلف الناتو وقد تؤدي إلى إضعاف تشغيل الطائرات الحربية الأمريكية من طراز إف 35. أصرت تركيا على أنها ستواصل قبول تسليم أنظمة إس 400.

جدير بالذكر، أن وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، قد هدّد في وقتًا سابقًا من العام 2018، بإغلاق القاعدة الجوية الأمريكية فى "أنجرليك" جنوب تركيا، والتى تحتفظ فيها بأسلحة نووية، وفقاً لشبكة روسيا اليوم.

وشدّد "أوغلو"، على أنّ إغلاق القاعدة سيوضّح بأنّ العلاقات بين البلدين تقترب من نقطة حرجة.

كما أكدّ الدبلوماسى التركى أيضاً، أنّ بلاده ستشترى مقاتلات سوخوى-57 الروسية إذا ما رفضت الولايات المتحدة بيع طائرات اف-35 لوكهيد مارتن لتركيا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية التركي تركيا انقرة انجرليك الولايات المتحدة

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ حوالي 14 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 14 ساعة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ يوم

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 15 ساعة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 15 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 14 ساعة

محاولة أخيرة من صالح جمعة للبقاء في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الخارجية الأمريكية تهدد بفرض عقوبات على تركيا

"بلومبرج": تركيا ترفض عرض أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكي

جنرال أمريكي يهدد تركيا: لن تحصلوا على "إف-35"

تركيا: سنتخذ روسيا خيارنا الأول إذا قامت واشنطن بإبعادنا من مشروع إف-35

الخارجية التركية تنفي أنباء تهديدات واشنطن للتخلي عن "إس-400"

عاجل.. تركيا: سنرد فوراً حال فرض واشنطن عقوبات علينا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

07:34 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status