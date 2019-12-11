Advertisements
Advertisements
Advertisements

سهم أرامكو يقفز 10% في الدقائق الأولى للتداول

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

قفز سهم  شركة أرامكو بالبورصة السعودي خلال الدقائق الأولى من بدء التداول عليه بقيمة 3 ريالات عن سعر الاسترشادي لبدأ التداول عليه.

 

وبلغ سعر سهم شركة ارامكو، 35 ريال سعودي مرتفعًا بنسبة 10% عن السعر الذي افتتح السهم عليه التداول عند 30 ريال، وسجل إجمالى حجم التداول 13.49 مليون ورقة مالية.

 

وغير مسموح للسهم تجاوز تلك الأرتفاعات، بعدما حددت السوق السعودية النطاق السعري للسهم بنسبة 10% في حالة الأرتفاع والأنخفاض عن سعر بدأ التداول البالغ 32 ريال سعودي.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 15 ساعة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ يوم

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ حوالي 14 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

محاولة أخيرة من صالح جمعة للبقاء في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 13 ساعة

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

07:34 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status