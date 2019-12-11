سهم أرامكو يقفز 10% في الدقائق الأولى للتداول

قفز سهم شركة أرامكو بالبورصة السعودي خلال الدقائق الأولى من بدء التداول عليه بقيمة 3 ريالات عن سعر الاسترشادي لبدأ التداول عليه.

وبلغ سعر سهم شركة ارامكو، 35 ريال سعودي مرتفعًا بنسبة 10% عن السعر الذي افتتح السهم عليه التداول عند 30 ريال، وسجل إجمالى حجم التداول 13.49 مليون ورقة مالية.

وغير مسموح للسهم تجاوز تلك الأرتفاعات، بعدما حددت السوق السعودية النطاق السعري للسهم بنسبة 10% في حالة الأرتفاع والأنخفاض عن سعر بدأ التداول البالغ 32 ريال سعودي.