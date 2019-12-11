عاجل.. السيسي يصل مقر انعقاد منتدى أسوان للسلام (بث مباشر)

ويفتتح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا ويستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين.





حيث من المقرر، أن تركز جلسات المنتدى على العديد من القضايا أبرزها: "مبادرة إسكات البنادق فى أفريقيا"، و"آليات استدامة السلام"، و"منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم".





ويهدف المنتدى ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها الساسة والمفكرون بهدف الدعوة لاستثمار موارد القارة السمراء المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة، مما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة.