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الأرصاد الجوية توجه تحذيرات مهمة لهذه الفئة
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:43 ص
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وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء تحذيرات مهمة للسائقين، ناصحا بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة خلال فترة تكون الشبورة المائية، في النهار الباكر، نظرا لأن كثاقتها تزداد كلما اقتربنا من الطرق والمحاور القريبة من المسطحات المائية، وناشدهم باتباع تعاليم المرور تجنبا للحوادث.
ونصح "شاهين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية على مدى اليوم، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، حتى وإن كانت حالة الجو مستقرة.
وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس يكون باردا في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، وتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 14 و15 درجة مئوية على القاهرة ومحافظات شمال البلاد.
حالة الطقس اليوم
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 11/12/2019، تكون مستقرة، ويسود البلاد اليوم الأربعاء طقس دافئ على السواحل الشرقية، ويميل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتشهد البلاد اليوم شوئب عالقة والسحب تكون منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد، حيث تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وعن الرياح فتكون أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط.
حالة البحرين (الأحمر - المتوسط)
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فأكدت الأرصاد الجوية أنها ستكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وعن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.
درجات الحرارة اليوم
الصغرى العظمى
القاهرة 15 21
شبين الكوم 14 21
طنطا 14 21
دمنهور 13 21
الإسكندرية 13 22
بلطيم 15 22
مطروح 14 21
السلوم 14 21
سيوة 11 20
بورسعيد 15 23
دمياط 14 23
الزقازيق 14 22
الإسماعيلية 11 23
السويس 13 23
العريش 10 23
رفح 10 22
رأس سدر 14 23
نخل 06 22
نويبع 18 24
طابا 15 20
كاترين 05 16
الطور 16 24
شرم الشيخ 18 25
الغردقة 16 26
مرسى علم 17 25
الفيوم 10 22
بنى سويف 10 22
المنيا 09 23
أسيوط 10 23
سوهاج 13 24
قنا 13 25
الأقصر 12 26
أسوان 14 26
أبوسمبل 12 25
الوادى الجديد 11 24
شلاتين 16 27
أبو رماد 16 26
حلايب 19 25
رأس حدربة 19 25
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