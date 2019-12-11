الأرصاد الجوية توجه تحذيرات مهمة لهذه الفئة

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء تحذيرات مهمة للسا ئقين، ناصحا بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة خلال فترة تكون الشبورة المائية، في النهار الباكر، نظرا لأن كثاقتها تزداد كلما اقتربنا من الطرق والمحاور القريبة من المسطحات المائية، وناشدهم باتباع تعاليم المرور تجنبا للحوادث.





ونصح "شاهين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية على مدى اليوم، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، حتى وإن كانت حالة الجو مستقرة.





وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس يكون باردا في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، وتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 14 و15 درجة مئوية على القاهرة ومحافظات شمال البلاد.



