Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجارة عين شمس تدرب ٦٠٠ إداري بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
في إطار التعاون الوثيق بين كلية التجارة جامعة عين شمس والاجهزة التنفيذية للدولة بهدف رفع كفاءة الاداء للعاملين في الكلية والقطاع الحكومي بصفة عامة، فقد تم الاتفاق بين كلية التجارة – جامعة عين شمس ممثلة في الاستاذ الدكتور خالد قدري السيد عميد الكلية والاستاذ الدكتور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة على تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين في الكلية للارتقاء بمستوى الكفاءة والفعالية في انجاز الاعمال الموكلة لهم لعدد 600 موظف تنفيذًا لخطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في القطاع الحكومي.

هذا وقد صرحت هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمسئولية عن تخطيط البرامج التدريبية بانه قد تم تدريب العاملين في الكلية في مجموعة من البرامج التخصصية تشمل دورة المهارات الاساسية والمتقدمة في استخدام الحاسب الالي في انجاز الاعمال، بالإضافة الى برامج تطوير القدرات الادارية للمستويات الوظيفية المختلفة (الادارة التنفيذية – الادارة الوسطى – الادارة العليا) على مهارات القيادة الفعالة واتخذ القرارات وكذلك مهارات تنمية التفكير الابتكاري وتنمية الولاء المؤسسي، وكذلك مهارات التواصل مع الاخرين والقدرة على التعامل مع ضغوط العمل، ومهارات الادارة الاستراتيجية وكيفية التعامل مع الازمات.


من جانب اخر اوضح محمد شاهين رئيس مجلس قسم المحاسبة والمسئول عن تنفيذ البرامج التدريبية بأنه قد تم التدريب في مباني الكلية وفي خارج اوقات العمل الرسمي ولمدة تقترب من 4 أشهر تدريبية، حصل فيها كل موظف عل عدد 36 ساعة تدريب في الجانب التقني والمعلومات، وكذلك 36 ساعة أخرى في الجانب الاداري والفني بأجمالي عدد ساعات 72 ساعة لكل متدرب، وقد تم تقسيم المتدربين الى مجموعات صغيرة لا تتجاوز 20 متدرب لتعظيم الاستفادة من التدريب مع توفير كوادر مؤهلة لأتمام عمليات التدريب.

وقد وجه خالد قدرى عميد كلية التجارة الشكر الى وزارة التخطيط والمعهد القومى للادارة على تعاونهما الكبير وكذلك الشكر لكل من ساهم فى إنجاح هذه الدورات التدريبية. واكد على ان الاستفادة الكبرى المتحققة من هذه المنحة هو التأكيد على قيمة التدريب الوظيفي والاهتمام بالأفراد العاملين في كلية التجارة وهو المنهج الذي تتبعه الكلية من خلال التواصل مع الاجهزة التنفيذية للدولة وتوفير كل المتطلبات للحصول على منحة التدريب للعاملين وتوفير المناخ المناسب لهم للاستفادة من هذه البرامج.

تجارة عين شمس تدرب ٦٠٠ إداري بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة
تجارة عين شمس تدرب ٦٠٠ إداري بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة
تجارة عين شمس تدرب ٦٠٠ إداري بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة
تجارة عين شمس تدرب ٦٠٠ إداري بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة
تجارة عين شمس تدرب ٦٠٠ إداري بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة
تجارة عين شمس تدرب ٦٠٠ إداري بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة
Advertisements

أخبار تهمك

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 15 ساعة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ يوم

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

محاولة أخيرة من صالح جمعة للبقاء في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 14 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 14 ساعة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 15 ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

07:34 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status