تجارة عين شمس تدرب ٦٠٠ إداري بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة



هذا وقد صرحت هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمسئولية عن تخطيط البرامج التدريبية بانه قد تم تدريب العاملين في الكلية في مجموعة من البرامج التخصصية تشمل دورة المهارات الاساسية والمتقدمة في استخدام الحاسب الالي في انجاز الاعمال، بالإضافة الى برامج تطوير القدرات الادارية للمستويات الوظيفية المختلفة (الادارة التنفيذية – الادارة الوسطى – الادارة العليا) على مهارات القيادة الفعالة واتخذ القرارات وكذلك مهارات تنمية التفكير الابتكاري وتنمية الولاء المؤسسي، وكذلك مهارات التواصل مع الاخرين والقدرة على التعامل مع ضغوط العمل، ومهارات الادارة الاستراتيجية وكيفية التعامل مع الازمات.







من جانب اخر اوضح محمد شاهين رئيس مجلس قسم المحاسبة والمسئول عن تنفيذ البرامج التدريبية بأنه قد تم التدريب في مباني الكلية وفي خارج اوقات العمل الرسمي ولمدة تقترب من 4 أشهر تدريبية، حصل فيها كل موظف عل عدد 36 ساعة تدريب في الجانب التقني والمعلومات، وكذلك 36 ساعة أخرى في الجانب الاداري والفني بأجمالي عدد ساعات 72 ساعة لكل متدرب، وقد تم تقسيم المتدربين الى مجموعات صغيرة لا تتجاوز 20 متدرب لتعظيم الاستفادة من التدريب مع توفير كوادر مؤهلة لأتمام عمليات التدريب.



وقد وجه خالد قدرى عميد كلية التجارة الشكر الى وزارة التخطيط والمعهد القومى للادارة على تعاونهما الكبير وكذلك الشكر لكل من ساهم فى إنجاح هذه الدورات التدريبية. واكد على ان الاستفادة الكبرى المتحققة من هذه المنحة هو التأكيد على قيمة التدريب الوظيفي والاهتمام بالأفراد العاملين في كلية التجارة وهو المنهج الذي تتبعه الكلية من خلال التواصل مع الاجهزة التنفيذية للدولة وتوفير كل المتطلبات للحصول على منحة التدريب للعاملين وتوفير المناخ المناسب لهم للاستفادة من هذه البرامج.





في إطار التعاون الوثيق بين كلية التجارة جامعة عين شمس والاجهزة التنفيذية للدولة بهدف رفع كفاءة الاداء للعاملين في الكلية والقطاع الحكومي بصفة عامة، فقد تم الاتفاق بين كلية التجارة – جامعة عين شمس ممثلة في الاستاذ الدكتور خالد قدري السيد عميد الكلية والاستاذ الدكتور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة على تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين في الكلية للارتقاء بمستوى الكفاءة والفعالية في انجاز الاعمال الموكلة لهم لعدد 600 موظف تنفيذًا لخطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في القطاع الحكومي.