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إصابة 5 أشخاص جراء انفجار خارج قاعدة أمريكية في أفغانستان

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:54 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولون أفغان ومسؤولون بحلف شمال الأطلسي قولهم إن مفجرا انتحاريا في أفغانستان فجر متفجرات اليوم الأربعاء خارج قاعدة باغرام العسكرية الامريكية في هجوم أسفر عن إصابة خمسة أشخاص. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وقالت وحيد شاهكار، المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان، حيث تقع القاعدة، إن جميع الجرحى الخمسة الذين سقطوا في الهجوم على المدخل الجنوبي للقاعدة كانوا أفغان.

وقالت لرويترز "حدث اشتباك مدته 30 دقيقة أيضا بين المهاجمين الذين أرادوا بوضوح دخول القاعدة والقوات الأجنبية."

وجاء في بيان أصدرته Resolute Support، البعثة التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، أن "الهجوم تم احتواؤه بسرعة وتم صده" ولم تقع إصابات بين الامريكين أو قوات التحالف، لكن لحقت أضرار جسيمة بقاعدة طبية يجري بناؤها للسكان المحليين.

ويأتي هجوم الأربعاء في الوقت الذي تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى إحياء محادثات السلام المتوقفة مع مقاتلي طالبان الذين يسيطرون على المزيد من الأراضي أكثر من أي وقت مضى منذ الإطاحة بها من قبل قوات التحالف في عام 2001.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية السابق في أفغانستان، إن مبعوث واشنطن الخاص للسلام زلماي خليل زاد موجود في العاصمة الأفغانية "لمناقشة آخر تطورات جهود السلام".

قام حكمت كرزاي بنشر صور لقائه مع خليل زاد في كابول، قائلًا إنهم "تحدثوا عن الطريق إلى الأمام".

وقال مسؤول من طالبان إنهم أجروا محادثات غير رسمية مع الأمريكيين، دون تحديد مكان أو هوية المشاركين، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لانه غير مخول لمناقشة المحادثات.

تأتي زيارة خليل زاد بعد أيام فقط من زيارة الرئيس دونالد ترامب للقوات الأمريكية في أفغانستان لقضاء عطلة عيد الشكر، عندما لمح إلى استئناف محادثات السلام مع طالبان.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة وحركة طالبان منخرطان في محادثات سلام، وأصر على رغبة طالبان في إبرام اتفاق بعد إطلاق نار كثيف من جانب الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.
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قاعدة باغرام العسكرية الامريكية انفجار كابول انفجار خارج قاعدة امريكية في أفغانستان

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