موعد مباراة محمد صلاح Mohamed salah القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

استطاع محمد صلاح Mohsmed salah، نجم ليفربول التأهل بفريقه، عقب الفوز في آخر مبارايات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على فريق سالزبورج النمساوي، في المباراة الصعبة التي أقيمت ليلة أمس.





محمد صلاح Mohsmed salah يحرز هدفاً عالمياً





وأحرز المصري محمد صلاح Mohsmed salah هدفاً رائعاً، بعد مراوغة حارس سالزبورج، ووضع الكرة بيمينه، في الشباك، من زاوية شبه مستحيلة، بالرغم من إهداراه فرصاً سهلة على مدار المباراة.





الهدف رقم 200 في مسيرة محمد صلاح Mohsmed salah





وهدف محمد صلاح Mohsmed salah في سالزبورج، هو الـ200 له خلال مسيرته الاحترافية، على صعيد الأندية والمنتخبات.





محمد صلاح Mohsmed salah يعود لمستواه





وتراجع مستوى النجم محمد صلاح Mohsmed salah بعد الإصابة التي ألمت به وأبعدته عن منافسات فريقه ليفربول، بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليعود صلاح بقوة في مباراة أمس الثلاثاء، إلى مستواه المعهود.





مباراة محمد صلاح Mohsmed salah القادمة





ويواجه فريق ليفربول، والذي يلعب في صفوفه، الدولي المصري محمد صلاح Mohsmed salah، فريق واتفورد، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت المقبل الموافق 14/12/2019، في إطار مبارايات الجولة الـ17، وستلعب المباراة في الـ 2:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.





محمد صلاح Mohsmed salah الأول في الدوري





ويتصدر ليفربول، الذي يضم ضمن صفوفه محمد صلاح Mohsmed salah ، ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بعد مرور 16 جولة، بفارق 8 نقاط، عن أقرب منافسيه فريق ليستر سيتي، ويسعى كلوب إلى تحقيق بطولة الدوري هذا العام، وهو الأقرب إلى الآن.







