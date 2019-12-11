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العراق: الإفراج عن 10 متظاهرين من مدينة كربلاء

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:46 ص
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تظاهرات العراق
تظاهرات العراق
وكالات
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نقلت مصادر عراقية، اليوم الأربعاء، أن ناشط مدني عراقي، أعلن الإفراج عن 10 متظاهرين من مدينة كربلاء، بعدما اختطفهم مجهولون في مطلع الأسبوع، في طريق عودتهم إلى المدينة، 118 كيلومتراً جنوب بغداد.

                                                  

وفي تصريح صحفي، قال الناشط أحمد الحسناوي: " الإفراج عن 10 من متظاهري محافظة كربلاء، بعدما اختُطفوا من قبل مجهولين بعد مشاركتهم في تظاهرات ساحة التحرير، في بغداد في 7 ديسمبر الجاري".

 

وكانت مدينة كربلاء قد شهدت موجة عنف، واختطاف، وقتل للناشطين من متظاهري المحافظة، كان آخرها مقتل الناشط فاهم أبو كلل الطائي، أثناء عودته من مظاهرات في ساحة التحرير.

 

قام محتجون بقطع الطريق الرابط بين بغداد و محافظة كربلاء، مساء الاثنين، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

 

ومن المتوقع أن تشهد بغداد غداً توافد المتظاهرين القادمين من محافظات وسط وجنوب العراق إليها، للضغط على الحكومة وتصعيد موجة التظاهرات.

 

ويشهد العراق تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية، مطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المحتجون بالفساد ونهب ثروات البلاد، والتبعية لإيران، تسببت في مقتل أكثر من 450 شخصاً منذ الأول من أكتوبر، ودفعت رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى الاستقالة.

 

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الكلمات المفتاحية

مدينة كربلاء تظاهرات العراق الإختطاف 10 متظاهرين

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