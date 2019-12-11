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تفوق كاسح للأهلي في تاريخه مبارياته أمام وادي دجلة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:46 ص
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم وذلك عندما ينزل ضيفًا على نظيره فريق وادي دجلة باستاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الـ7 من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي ووادي دجلة تحمل رقم 15 بعدما سبق والتقى الفريقان في 14 مباراة في منافسات بطولة الدوري منذ الظهور الأول لوادي دجلة بالمسابقة موسم 2010-2011.

حقق الأهلي الفوز في 10 مباريات. وكان التعادل حاضرًا في 3 مباريات منهم مباراتين بنتيجة التعادل السلبي … بينما حقق دجلة الفوز في مباراة واحدة.

أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بنتيجة 3-1 في موسم 2014-2015.

أول مواجهة جمعت الفريقين كانت بتاريخ 23 سبتمبر 2010. وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد ، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين بتاريخ 28-1-2019 وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك فريق وادي دجلة في 16 مناسبة. بينما استقبلت شباك الأهلي 6 أهداف من دجلة.

ويُعد حسام غالي، لاعب الأهلي السابق، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك دجلة في أول لقاءات الفريقين في موسم 2010-2011.

ويعد علي معلول ظهير أيسر الفريق الحالي، صاحب آخر أهداف الأهلي في شباك دجلة .

خرج الأهلي بشباكه نظيفة في 8 مباريات أمام وادي دجلة فيما فشل مهاجمي الأهلي من هز شباك دجلة في 3 مباريات فقط.

مباراة واحده جمعت الفريقين بعيدا عن منافسات بطولة الدوري الممتاز وجاءت في بطولة كأس مصر وتحديدا في موسم 2016-2017 في إطار منافسات دور ربع نهائي البطولة وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.
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