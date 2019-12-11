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حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 11/12/2019

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:41 ص
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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
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حالة الطقس اليوم 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 11/12/2019، تكون مستقرة، ويسود البلاد اليوم الأربعاء طقس دافئ على السواحل الشرقية، ويميل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

شوائب عالقة وسحب متوسطة

قالت الأرصاد الجوية إن حالة الطقس اليوم تشهد شوئب عالقة والسحب تكون منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد، حيث تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وعن الرياح فتكون أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط.

حالة البحرين (الأحمر - المتوسط)
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فأكدت الأرصاد الجوية أنها ستكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وعن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

درجات الحرارة اليوم 

الصغرى العظمى
القاهرة 15 21
شبين الكوم 14 21
طنطا 14 21
دمنهور 13 21
الإسكندرية 13 22
بلطيم 15 22
مطروح 14 21
السلوم 14 21
سيوة 11 20
بورسعيد 15 23
دمياط 14 23
الزقازيق 14 22
الإسماعيلية 11 23
السويس 13 23
العريش 10 23
رفح 10 22
رأس سدر 14 23
نخل 06 22
نويبع 18 24
طابا 15 20
كاترين 05 16
الطور 16 24
شرم الشيخ 18 25
الغردقة 16 26
مرسى علم 17 25
الفيوم 10 22
بنى سويف 10 22
المنيا 09 23
أسيوط 10 23
سوهاج 13 24
قنا 13 25
الأقصر 12 26
أسوان 14 26
أبوسمبل 12 25
الوادى الجديد 11 24
شلاتين 16 27
أبو رماد 16 26
حلايب 19 25
رأس حدربة 19 25
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