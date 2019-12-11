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تنطلق اليوم.. موعد مبارايات كأس العالم للأندية.. والأهلي ضمن قائمة الأفضل عربياً

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:26 ص
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كاس العالم للندية
كاس العالم للندية
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يلتقي فريق السد القطري، هينجين سبورت، في انطلاق منافسات كأس العالم للأندية، المقامة بقطر، وستلعب المباراة على ملعب جاسم بن حمد، ويسعى السد إلى تحقيق مركز أفضل من الثالث الذي حققه في عام 2011.

افتتاح كأس العالم للأندية بقطر

وتُلعب أولى مبارايات كأس العالم للأندية، الذي تستضيفه قطر، عقب حفل افتتاح البطولة، المقرر له اليوم الأربعاء 11/12/2019، بين السد القطري بطل دوري نجوم قطر موسم 2018-2019، ونادي هينجين سبورت بطل أوقيانوسيا.

السد القطري ثالث كأس العالم للأندية 2011

وحقق السد القطري، المركز الثالث ضمن منافسات كأس العالم للأندية بعام 2011، وهو ما يدفع تشافي المدير الفني للفريق، إلى محاولة تحقيق مركزاً متقدماً بهذه النسخة، ولاسيماً أن البطولة مقامة بقطر.

طريق السد القطري في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية.. في حال تأهل السد، إلى الدوري الثاني، فسيواجه فريق مونتيري المكسيكي في طريقه للدور نصف النهائي، ثم المواجهة المرتقبة مع بطل دوري أبطال أوروبا، فريق ليفربول الإنجليزي.

الأهلي ضمن أفضل الفرق العربية

حقق النادي الأهلي المصري، المركز الثالث في بطولة كأس العالم الأندية، بينما حقق فريقا الرجاء البيضاوي، والعين الإماراتي المركز الثاني.

مبارايات الدور الأول بمنافسات كأس العالم للأندية

السد القطري vs هينجين سبورت

تقام المباراة اليوم الأربعاء، في الـ7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

كأس العالم للأندية الدورالثاني

الهلال السعودي vs الترجي التونسي

تقام المباراة على استاد جاسم بن حمد، في الساعة الـ 4 عصراً، الـ5 بتوقيت مكة المكرمة.

مونتيري المكسيكي vs الفائز من السد وهينجين سبورت

وتلعب في الـ 4:30 عصراً بتوقيت القاهرة، الـ5:30 بتوقيت مكة المكرمة.




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