Advertisements
اسعار العملات اليوم في مصر الأربعاء 11-12-2019.. العملات الأجنبية تواصل تباينها
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:17 ص
Advertisements
Advertisements
اسعار العملات اليوم في مصر
حافظت اسعار العملات اليوم في مصر على استقرارها خلال بدلية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة فيمصر وكان ذلك على صعيد العملات العربية في حين شهدت العملات الأجنبية حالة من التباين الملحوظ خلال تعاملات امس الثلاثاء وننشر أخر تحديثات أسعار العملات اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي وفقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك الأهلى المصري:
اسعار الدولار اليوم في البنوك
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، وسجل 16.17 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات العربية والاجنبية اليوم
سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.8155 جنيهًا للشراء 17.9617 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 21.1802 جنيهًا للشراء 21.3479 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.3060 جنيهًا للشراء 16.4405 جنيهًا للبيع، فيما سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.8071 جنيهًا للشراء 14.9273 جنيهًا للبيع، وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال سعودي 4.2866 جنيهًا للشراء 4.3207 جنيهًا للبيع، فيما سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.9393 جنيهًا للشراء 53.3719 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3762 جنيهًا للشراء 4.4114 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2835 جنيهًا للشراء 2.3021 جنيهًا للبيع.
Advertisements