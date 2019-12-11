اسعار العملات اليوم في مصر الأربعاء 11-12-2019.. العملات الأجنبية تواصل تباينها

اسعار العملات العربية والاجنبية اليوم

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.8155 جنيهًا للشراء 17.9617 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 21.1802 جنيهًا للشراء 21.3479 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.3060 جنيهًا للشراء 16.4405 جنيهًا للبيع، فيما سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.8071 جنيهًا للشراء 14.9273 جنيهًا للبيع، وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال سعودي 4.2866 جنيهًا للشراء 4.3207 جنيهًا للبيع، فيما سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.9393 جنيهًا للشراء 53.3719 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3762 جنيهًا للشراء 4.4114 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2835 جنيهًا للشراء 2.3021 جنيهًا للبيع.







