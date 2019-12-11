سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 11-12-2019. في البنوك الحكومية والخاصة خلال التعاملات الصباحية

سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 13-12-2019 خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر، وكان سعر الدولار شهد حالة من الاستقرار من بداية تعاملات شهر ديسمبر الجارى وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الأسعار على النحو التالي، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية مع اقتراب اعياد الكريسماس خلال منتصف شهر ديسمبر الجارى.





اسعار الدولار في البنوك الحكومية اليوم