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سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 11-12-2019. في البنوك الحكومية والخاصة خلال التعاملات الصباحية
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:00 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
استقر سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 13-12-2019 خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر، وكان سعر الدولار شهد حالة من الاستقرار من بداية تعاملات شهر ديسمبر الجارى وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الأسعار على النحو التالي، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية مع اقتراب اعياد الكريسماس خلال منتصف شهر ديسمبر الجارى.
اسعار الدولار في البنوك الحكومية اليوم
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
اسعار الدولار في البنوك الخاصة
بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي نحو 16.10 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنوك البنك العربي الافريقي وبنك عودة والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وفي بنوك المصري الخليجي والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
البنك
اسعار شراء الدولار
اسعار بيع الدولار
اسعار الدولار في البنك المركزي
16.0761
16.2021
اسعار الدولار في بنك مصر
16.07
16.17
اسعار الدولار في البنك الأهلي
16.07
16.17
اسعار الدولار في بنك القاهرة
16.07
16.17
اسعار الدولار في بنك الإسكندرية
16.08
16.18
اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي
16.08
16.18
اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.11
16.19
اسعار الدولار في بنك عودة
16.09
16.19
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