حضور بارز للنجوم الأستراليين وتغيب السيدات عن "أفضل إخراج" بجوائز جولدن جلوب

ونشرت الموقع الرسمي لجوائز جولدن جلوب، القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز دورة عام 2020 القادمة من الحفل.



وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن أبرز ما لوحظ في ترشيحات هذا العام من جوائز الجولدن جلوبز، تواجد العديد من الفنانين من جنسية أسترالية ضمن قائمة الترشحيات، وهم النجم راسل كرو والنجمة نيكول كيدمان، ومارجو روبي وكيت بلانشيت وتوني كوليت.



كما لوحظ غياب السيدات، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل إخراج، حيث ضمن هذه الخانة من الترشيحات قائمة من المخرجين الرجال بالكامل.



كما لوحظ أن أكثر فئة الترشيحات منافسة لما تضمه من قائمة من نجوم هوليوود الكبار، هي فئة أفضل ممثل بدور مساعد، التي ترشح لها كل من النجم توم هانكس وآل باتشينو وأنتوني هوبكينز وجو بيسكي وبراد بيت.



لجائزة أفضل فيلم درامي ترشح كل من فيلم 1917، وفيلم The Irishman، وفيلم Joker وفيلم "Marriage Story"، وفيلم "The Two Popes".



ولجائزة أفضل ممثلة رئيسية في فيلم درامي ترشحت كل من، سينثيا إيرفو عن دورها بفيلم HARRIET، وسكارليت جوهانسن عن دورها بفيلم MARRIAGE STORY، وسيرشا رونان عن دورها بفيلم LITTLE WOMEN، وتشارليز ثيرون عن دورها بفيلم BOMBSHELL، ورينيه زيلويجر عن دورها بفيلم JUDY.



ولجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي في فيلم درامي ترشح كل من كريستيان بيل عن دوره بفيلم FORD V FERRARI، وأنطونيو بانديراس عن دوره في فيلم PAIN AND GLORY، وآدم درايفر عن دوره في فيلم MARRIAGE STORY، وخواكين فينيكس عن دوره بفيلم JOKER، وجوناثان بريس عن دوره بفيلم THE TWO POPES.



ولجائزة أفضل مخرج ترشح كل من المخرج BONG JOON HO عن فيلم PARASITE، والمخرج سام مندس عن فيلم 1917، ومارتن سكورسيزي عن إخراجه لفيلم THE IRISHMAN، والمخرج تود فيليبس عن إخراجه لفيلم "جوكر"، وكوينتن ترانتينو عن إخراجه لفيلم ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD.



