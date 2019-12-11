Advertisements
Advertisements
Advertisements

حضور بارز للنجوم الأستراليين وتغيب السيدات عن "أفضل إخراج" بجوائز جولدن جلوب

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:02 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عن قائمة الأفلام والممثلين المرشحين لجوائز الدورة المرتقبة رقم 77 من حفل الجوائز الشهير.

ونشرت الموقع الرسمي لجوائز جولدن جلوب، القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز دورة عام 2020 القادمة من الحفل.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن أبرز ما لوحظ في ترشيحات هذا العام من جوائز الجولدن جلوبز، تواجد العديد من الفنانين من جنسية أسترالية ضمن قائمة الترشحيات، وهم النجم راسل كرو والنجمة نيكول كيدمان، ومارجو روبي وكيت بلانشيت وتوني كوليت.

كما لوحظ غياب السيدات، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل إخراج، حيث ضمن هذه الخانة من الترشيحات قائمة من المخرجين الرجال بالكامل.

كما لوحظ أن أكثر فئة الترشيحات منافسة لما تضمه من قائمة من نجوم هوليوود الكبار، هي فئة أفضل ممثل بدور مساعد، التي ترشح لها كل من النجم توم هانكس وآل باتشينو وأنتوني هوبكينز وجو بيسكي وبراد بيت.

لجائزة أفضل فيلم درامي ترشح كل من فيلم 1917، وفيلم The Irishman، وفيلم Joker وفيلم "Marriage Story"، وفيلم "The Two Popes".

ولجائزة أفضل ممثلة رئيسية في فيلم درامي ترشحت كل من، سينثيا إيرفو عن دورها بفيلم HARRIET، وسكارليت جوهانسن عن دورها بفيلم MARRIAGE STORY، وسيرشا رونان عن دورها بفيلم LITTLE WOMEN، وتشارليز ثيرون عن دورها بفيلم BOMBSHELL، ورينيه زيلويجر عن دورها بفيلم JUDY.

ولجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي في فيلم درامي ترشح كل من كريستيان بيل عن دوره بفيلم FORD V FERRARI، وأنطونيو بانديراس عن دوره في فيلم PAIN AND GLORY، وآدم درايفر عن دوره في فيلم MARRIAGE STORY، وخواكين فينيكس عن دوره بفيلم JOKER، وجوناثان بريس عن دوره بفيلم THE TWO POPES.

ولجائزة أفضل مخرج ترشح كل من المخرج BONG JOON HO عن فيلم PARASITE، والمخرج سام مندس عن فيلم 1917، ومارتن سكورسيزي عن إخراجه لفيلم THE IRISHMAN، والمخرج تود فيليبس عن إخراجه لفيلم "جوكر"، وكوينتن ترانتينو عن إخراجه لفيلم ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD.
Advertisements

أخبار تهمك

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ حوالي 14 ساعة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 14 ساعة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 14 ساعة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 14 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

"كورة لايف" بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين |كورة لايف

منذ حوالي 14 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وانتر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش برشلونة «هدف سواريز»

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

09:08 م

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status