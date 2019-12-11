مي عمر لـ أكرم حسني: "دايما مكسر الدنيا"

: "‏مبروك يا أكرم أنت و شيكو و هشام و ايتن و دايما مكسر الدنيا".



مسرحية "عطل فني"



ويذكر أن "عطل فني" عمل مسرحي يقوم به الفنان أكرم حسني مع مجموعه من الفنانين المتميزين وهم الفنانة أيتن عامر، وشيكو وهشام ماجد ونشوي مصطفى وأسماعيل فرغلي، وهو من تأليف أمير طعيمة، أحمد شاكر، محمد الزغبي، ضياء محمد. كلمات الأغاني لأمير طعيمة، موسيقى أحمد وحيد كينج، وتصميم استعراضات: ميريت وملابس: أمنية علي، وديكور إسلام البنا، ومن إخراج أوتاكا.



تعاون أكرم حسني ومي عمر



جدير بالذكر أن الفنانه مي عمر والفنان أكرم حسني قد تعاونا معا في مسلسل "ريح المدام" في موسم رمضان 2018،وجمع مسلسل "ريح المدام" نخبة من النجوم منهم أحمد فهمي، ومي عمر، ورجاء الجداوي، وأكرم حسني، وإسلام إبراهيم، وغيرهم. والمسلسل تأليف تامر إبراهيم وولاء شريف، وأخراج ماندو العدل.



مسلسل "اللعبة"



ومن ناحية أخرى كان بدأ شيكو وهشام ماجد، تصوير مسلسل "اللعبه" الذي من المقرر عرضه في دارما رمضان 2020، حيث أن تم تأجيل عرض المسلسل رمضان الماضي.



ويشارك في المسلسل الفنان شيكو وهشام ماجد، و أحمد فتحى، ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التوني.







حرصت الفنانة مي عمر، علي المباركة لأبطال عمل مسرحيه "عطل فني" من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" حيث قامت بأعاده نشر تغريده الفنان أكرم حسني، الذي أعلن من خلالها علي مسرحيه "عطل فني" وعلقت عليها