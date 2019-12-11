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الشرطة الصومالية تعلن حصيلة ضحايا الهجوم على فندق بمقديشو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:52 ص
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الهجوم على فندق بمقديشو
الهجوم على فندق بمقديشو
وكالات
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قتل 5 أشخاص، هم 3 مدنيين وشرطيان، في هجوم شنه الليلة الماضي 5 إرهابيين على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو.

 

وأصدرت الشرطة الصومالية، بيانًا اليوم الأربعاء، قالت فيه: "قواتنا الأمنية الشجاعة أنهت الهجوم الإرهابي على فندق سيل (...) عدد القتلى المؤكدين هو 5، هم عنصران من قوات الأمن و3 مدنيين"، إضافة إلى 11 مصابا، جروحهم طفيفة.

 

وأضافت الشرطة الصومالية، إن الهجوم بدأ بعد اقتحام 5 مسلحين لفندق سيل، بعد تجاوزهم عناصر الأمن، لتبدأ بعدها "معركة" مع الشرطة ورجال الأمن، استمرت 7 ساعات.

 

وأعلنت الشرطة الصومالية، إن مسلحين من حركة الشباب هاجموا فندقا في العاصمة مقديشو، الثلاثاء، قرب مقر إقامة رئيس البلاد.

 

وأضاف البيان أن المهاجمين الخمسة ينتمون إلى حركة الشباب، وقد قتلوا جميعهم في الهجوم.

 

وقال مسؤول بالشرطة إنه تم إجلاء عشرات الأشخاص من الفندق القريب من القصر الرئاسي، والذي يعتبر ذا شعبية كبيرة بين السياسيين والمسؤولين.

 

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة في بيان إلى أن مقاتليها "قاموا بالغارة مثل ما هو مخطط لها".

 

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