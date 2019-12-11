عاجل.. أستراليا تخلي صالة بمطار أديليد بسبب تحذير أمني

أخلت السلطات الأسترالية، صباح اليوم الأربعاء، مطار أديليد، وذلك بسبب تحذيرات أمنية عن وجود تهديدات معينة، حسبما أفادت وسائل إعلام أسترالية.

وقامت السلطات الأمنية في مطار أديليد، بإخلائه بعد تقارير استخباراتية عن وجود تهديدات معينة.

ولم تذكر هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية، طبيعة التحذير الأمني ولم تقم الجهات المعنية بالتعليق على الحدث حتى الأن.

وفي سياق آخر، اشتعل حريق كبير شمالي سيدني، أكبر مدن أستراليا، يوم الجمعة الماضي، بعد اندماج عدد من الحرائق، ويستعر الآن في حوالي 830 ألف فدان.

وكافح الآلاف من رجال الإطفاء المنهكين قرابة 100 حريق في ولاية نيو ساوث ويلز، السبت، ويحاولون إخماد حرائق الغابات منذ شهر.

وأشار العاملون إلى أنه لن يتم إخماد الحرائق دون أمطار غزيرة، وذلك بعد أن غطى الدخان سماء المدينة، مما أدى إلى زيادة في أمراض الجهاز التنفسي وإلغاء مباريات رياضية في الهواء الطلق.

أكد عاملون في مجال الإطفاء بأستراليا، أن إخماد الحرائق الضخمة في مدينة سيدني سيستغرق أسابيع.