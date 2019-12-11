حسن الرداد يشكر المساهمين في نجاح "لوكندة الأوباش"

وشارك حسن الرداد جمهوره بصوره تجمع أبطال "لوكندة الأوباش" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا عليها: "الحمد لله ٤ أيام عرض لمسرحية لوكاندة الأوباش وكلهم كامل العدد، شكرًا للجمهور السعودي المحترم على حفاوة الاستقبال ونعتذر للجمهور اللى كان يريد أن نعرض أيام زيادة عشان لم يجد تذاكر ونوعدكم بلقاء قريب ان شاء الله".





وأضاف: "شكرا لإدارة الترفيه على المجهود الخرافي المبذول، شكرًا للمنتج الشاب صاحب الرؤية أخى وصديقى حمدى بدر على كل ماقدمه ليظهر العمل بهذا الشكل، شكرا للأستاذ والمخرج دكتور أشرف زكي وأخيرًا شكرًا لكل الأساتذة زملائى اللى اتبسط واتشرفت إنى اشتغلت معاكم وأحلى كواليس قضيتها بسبب قلبكم الأبيض وإن شاء الله نتجمع فى أعمال كتير مع بعض".



يذكر أن مسرحية "لوكندة الأوباش" عرضت في 4 ديسمبر واستمر عرضها حتي 7 ديسمبر، وحققت نجاحا كبيرا، فقد رفعت لافته" sold out" منذ أول يوم عرض لها.



"لوكاندة الأوباش" بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، هالة فاخر، إدوارد، مايا دياب، إيمان العاصي، حمدى الميرغنى، شيماء سيف، سعد الصغير، أوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، والمسرحية من تأليف السيناريست محمد عز، وأحمد فوزي، ومن إخراج أشرف ذكي.



ومن الجدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الزوجة١٨"، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا بعد عرضه،وهو من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطفى فكرى، وشارك في بطولته حسن الرداد، محمود الليثى، محمود البزاوي، ناهد السباعى، شيماء سيف، سلوى خطاب.



