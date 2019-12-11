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باريس سان جيرمان يحدد سعر نيمار

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:18 ص
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نيمار
نيمار
عبدالقادر عرابي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان قرر بيع نجمه البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن النادي الباريسي ليس لديه مانع في بيع نيمار للمهتمين بضمه خلال الصيف المقبل، شرط الحصول على مبلغ 180 مليون يورو.

ويعد نادي برشلونة الإسباني هو المهتم الأبرز والأوحد في الوقت الحالي لضم نجمه البرازيلي السابق في فترة الإنتقالات الصيفية.

وحاول النادي الكتالوني جاهداً خلال الصيف الماضي لضم نيمار، بيد أن إدارة النادي العاصمي أصرت على الحصول على مبلغ 200 مليون يورو، وهو ما رفضته إدارة برشلونة بشكل قاطع.

ويريد نيمار بشكل كبير العودة مرة أخرى لملعب كامب نو، بعد أن قضي في النادي الباريسي موسمين، فشل من خلالهما في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

من جهة أخرى، إنتشرت تقارير إسبانية تشير إلى أن برشلونة سيعيد محاولات ضم نيمار خلال الصيف القادم، حيث تم إقتراح أكثر من إسم لدمجهم في صفقة نيمار لعل أبرزهم الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي.

وعانى نيمار من إصابة قوية مطلع هذا الموسم، جعلت سجله في حديقة الأمراء يقتصر على 9 مشاركات سجل خلالها 6 أهداف فقط.

وإنتقل نيمار لباريس سان جيرمان في صيف عام 2017 بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، كجعلت منها الصفقة الأغلى في التاريخ.
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