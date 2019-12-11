شاهد.. أحدث ظهور لـ إيمي سمير غانم (صورة)





وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: "منوره ما شاء الله"، "وحشتينا والله"، "ما شاء الله تبارك الله وطل القمر من ثاني نجمتنا الغالية"، "ما شاء الله قمورة وحشتينا"، "وحشانا يا قمر".



يذكر أن إيمي سمير غانم، درست إدارة الأعمال في مودرن أكاديمي، لكنها اتجهت للتمثيل بعد انهائها الدراسة، حيث بدأت التمثيل من خلال مشاركتها لوالدها في مسرحية "ترا لم لم"، ومنها انطلقت للعمل في السينما والتلفزيون، فقدمت في التلفزيون مسلسلات لحظات حرجة 2، كابتن عفت، هبة رجل الغراب، أما في السينما فشاركت في أفلام إكس لارج، بلبل حيران، غش الزوجية.





أخر أعمالها الفنية

يشار أن الفنانة ايمي سمير غانم، خاضت الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل"سوبر ميرو" وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، وسوبر ميرو تأليف أحمد محيي، محمد محمدي، إخراج وليد الحلفاوي.



تدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول “ميرو” وهي من الأبطال الخارقة مثل “سوبر مان”، وغيرها من الشخصيات الخيالية المسلسل يشارك في بطولته ايمي سمير غانم،عمر الشناوي ، حمدي الميرغني، سمير غانم، محمد ثروت، احمد محيي، محمد محمدي وغيرهم، اضافة الى فنانين كضيوف شرف في المسلسل.







شاركت الفنانة الشابة إيمي سمير غانم متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صوره جديده لها، ظهرت خلالها مرتدية توب باللون الاسود، وكاردجين فلوري يتسم بأكمام طويله وحقيبه سوادء وتسريحه شعر بسيطه ومكياج خفيف جدًا.وحازت الصور على تفاعل كبير من قبل متابعيها الذين عبروا عن اشتياقهم لها، بعد عدم التفاعل معهم بمشاركتهم بنشر صور جديده لها.