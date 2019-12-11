Advertisements
Advertisements
Advertisements

"شوائب عالقة في هذا الوقت".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء 2019/12/11

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:15 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأربعاء، 2019/12/11، أكدت فيه أنه يسود طقس دافئ على السواحل الشرقية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة دافئ علي جنوب الصعيد نهاراً بارد ليلاً.

وأضافت الهيئة في بيانها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة السواحل الشمالية كما تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهاراً والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد".

وعن حالة البحرين، فهى معتدلة على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، حيث يتراوح ارتفاع الموج عليها من 1،5 غلى 2 متر.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كما يلي:

القاهرة 15 21.

شبين الكوم 14 21.

طنطا 14 21.

دمنهور 13 21.

الإسكندرية 13 22.

بلطيم 15 22.

مطروح 14 21.

السلوم 14 21.

سيوة 11 20.

بورسعيد 15 23.

دمياط 14 23.

الزقازيق 14 22.

الإسماعيلية 11 23.

السويس 13 23.

العريش 10 23.

رفح 10 22.

رأس سدر 14 23.

نخل 06 22.

نويبع 18 24.

طابا 15 20.

كاترين 05 16.

الطور 16 24.

شرم الشيخ 18 25.

الغردقة 16 26.

مرسى علم 17 25.

الفيوم 10 22.

بني سويف 10 22.

المنيا 09 23.

أسيوط 10 23.

سوهاج 13 24.

قنا 13 25.

الأقصر 12 26.

أسوان 14 26.

أبوسمبل 12 25.

الوادى الجديد 11 24.

شلاتين 16 27.

أبو رماد 16 26.

حلايب 19 25.

رأس حدربة 19 25.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس دافء طقس الاربعاء درجات الحرارة يوم الأربعاء درجات الحرارة الاربعاء درجات الحرارة حالة طقس الأربعاء حالة الطقس أخبار الطقس

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وانتر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش برشلونة «هدف سواريز»

منذ حوالي 10 ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ حوالي 11 ساعة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 11 ساعة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 12 ساعة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 11 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

"كورة لايف" بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين |كورة لايف

منذ حوالي 12 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

موضوعات متعلقة

قبل ما تخرج.. تعرف على طقس اليوم ودرجات الحرارة

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مدن ومحافظات مصر

عاجل.. بيان مهم من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة

عاجل.. الأرصاد الجوية توجه رسالة للمواطنين بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة في محافظات مصر

هل ستضرب مصر عاصفة شديدة وأمطار غزيرة اليوم الجمعة؟ الأرصاد الجوية تجيب

تعرف على طقس السبت ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

09:08 م

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status