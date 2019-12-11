راموس يكشف عن موعد اعتزاله

كشف سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد عن موعد اعتزاله النهائي تحديداً بعد وصوله لعامه الثالث والثلاثين.

وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :"سأستمر في الملعب حتى أفقد شغفي وطموحي".





وأضاف:"حتى الآن، أنا في حالة فنية وبدينة جيدة جدًا وما زال لدي طموح كبير في تحقيق المزيد من الإنجازات مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا".





وعن خليفته بالملاعب، قال راموس:"المقارنات ليست جيدة أبدًا لأي لاعب ولكن ريال مدريد يضم لاعبين مميزين في مراحل الناشئين".





واختتم راموس تصريحاته قائلاً:"هناك لاعبون رائعون في الأندية الأخرى مثل ماتياس دي ليخت والذي يقدم مستوى جيدًا في مركزي ولكنه بالتأكيد يحتاج لمزيد من الخبرة لكنه في رأيي لاعب المستقبل".





وكشفت تقارير صحفية إيطالية مطلع الشهر الجاري عن رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن إدارة ريال مدريد تستعد لتجهيز عرضًا رسميًا من أجل التعاقد مع خاليدو كوليبالي البالغ من العمر 28 عامًا في الصيف المقبل.





وأوضح الموقع الإيطالي أن مسئولي ريال مدريد يعتقدون بأن كوليبالي هو المدافع المثالي لخلافة سيرجيو راموس قائد الميرينجي الذي يقترب من بلوغ سن الـ34 عامًا.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي كان قد أكد في تصريحات صحفية مؤخرًا بأنه رفض عرضاً بلغت قيمته 105 مليون يورو للتخلي عن خاليدو كوليبالي البالغ من العمر 28 عاماً.



