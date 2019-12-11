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«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام وبايرن ميونخ بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام اليوم

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:46 ص
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بوابة الفجر
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تابع اليوم الأربعاء خدمة البث المباشر عبر الفجر والفجر الرياضي، مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بث مباشر , دوري ابطال اوروبا دور المجموعات المجموعة الثانية مباراة البايرن اليوم مشاهدة  قمة الختام لمباريات دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا سنكون علي موعد مع مباراة بايرن ميونخ الالماني امام توتنهام الانجليزي في لقاء المجموعة الثانية علي ملعب اليانز ارينا.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بث مباشر يلاشووت بايرن ميونخ وتوتنهام

مشاهدة بايرن ميونخ قد نجح ذهابا بقيادة جانبري في الفوز بسباعية مذلة علي حساب توتنهام في ميدانه وامام جماهيره في لقاء كان شرارة البداية لتدهور اداء الفريق ورحيل المدرب الارجنتيني بوكتشينو الذي تولي البرتغالي مشاهدة جوزيه مورينيو مسؤلية الفريق بدلا منه منذ اسابيع قليلة.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بث مباشر يلاشووت بايرن ميونخ وتوتنهام اليوم الأربعاء

مشاهدة توتنهام وبايرن ميونخ قد ضمن التواجد في دور ثمن النهائي وقد نجح كلا منهما في تحديد مراكزه في المجموعة فلقد تصدر بايرن ميونخ المجموعة وضمن تلك الصدارة في المقابل حصل توتنهام علي المركز الثاني وسيحاول مورينيو تعويض الهزيمة المرة في الذهاب وتحقيق انتصار علي بايرن ميونخ في اليانز ارينا.

دوري أبطال أوربا | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بث مباشر يلاشووت بايرن ميونخ وتوتنهام

مشاهدة توتنهام وبايرن ميونخ قد ضمن التواجد في دور ثمن النهائي وقد نجح كلا منهما في تحديد مراكزه في المجموعة فلقد تصدر بايرن ميونخ المجموعة وضمن تلك الصدارة في المقابل حصل توتنهام علي المركز الثاني وسيحاول مورينيو تعويض الهزيمة المرة في الذهاب وتحقيق انتصار علي بايرن ميونخ في اليانز ارينا.
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