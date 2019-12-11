"قصة زواج"يقود الترشيحات لجوائز جولدن جلوب





قاد الفيلم الدرامي "قصة زواج" الترشيحات لجوائز جولدن جلوب بست ترشيحات.





تلاه فيلم العصابات ”الأيرلندي“ (ذي أيرش مان)، وهو من إنتاج نتفليكس كذلك، بخمس ترشيحات.





وسيتنافس الفيلمان أيضا في فئة أفضل فيلم درامي مع أفلام (1917) وفيلم (الجوكر) وفيلم ”باباوان“ (تو بوبس).





أما قائمة الأفلام المرشحة في فئة أفضل فيلم كوميدي فهي ”اسمي دولمايت“ (دولمايت إيز ماي نيم“ و“جوجو الأرنب“ (جوجو رابيت) و“جريمة غامضة“ (ميردر ميستري) و“نايفز أوت“ (أخرجوا السكاكين) و“ذات مرة في هوليوود“ (وانس آبون آتايم إن هوليوود“ وفيلم (روكتمان) وهو السيرة الذاتية للمغني إلتون جون.







