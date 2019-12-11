تعليقات الجمهور على أغنية حماقي الجديدة "راسمك في خيالي"

حقق فيديو كليب "راسمك في خيالي" للفنان محمد حماقي أكثر مليون ونصف المليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب، منذ طرحه في 9 ديسمبر الجاري.



وعبر عدد كبير من الجمهور عن إعجابهم بالأغنية وجاءت أبرز تعليقاتهم كالأتي: حماقي يعني الاحساس بجد"، "فعلا بجد حماقي وبس"،

"حماقي أفضل مطرب عربي في 2019".



