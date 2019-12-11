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تعليقات الجمهور على أغنية حماقي الجديدة "راسمك في خيالي"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:33 ص
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بوابة الفجر
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حقق فيديو كليب "راسمك في خيالي" للفنان محمد حماقي أكثر مليون ونصف المليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب، منذ طرحه في 9 ديسمبر الجاري.

وعبر عدد كبير من الجمهور عن إعجابهم بالأغنية وجاءت أبرز تعليقاتهم كالأتي: حماقي يعني الاحساس بجد"، "فعلا بجد حماقي وبس"،
"حماقي أفضل مطرب عربي في 2019".

أغنية ”راسمك في خيالي“، من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمد النادي وتوزيع تميم وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج مصطفى عامر.

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