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أزمة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:08 ص
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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يتطلع مسؤولو مجلس إدارة نادي الزمالك برشاسة مرتضي منصور، إلى عقد العديد من الصفقات المقرر جللها، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية لتعويض غياب عدد من العناصر الأساسية للفريق لأسباب مختلفة.

ووضع مسؤولي الأبيض حمدي النقاز في موقف محرج بعد قراره بفسخ تعاقده مع الفريق من طرف واحد وبات الفريق فى حاجة إلى البحث عن ظهير أيمن جديد، بالإضافة إلى مهاجم أفريقي بعد اقتراب رحيل خالد بوطيب عن صفوف الفريق، كما يحتاج الفريق إلى تدعيم فى وسط الملعب المدافع بعد تعرض محمود عبدالعزيز نجم الفريق إلى عملية جراحية فى الرباط الصليبى مما سيطرة لغياب فترة طويلة.

وفي هذا السياق طب المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون من مجلس الإدارة الرجوع إليه أولًا قبل الدخول فى التفاوض مع أي لاعب.

وحسب التقرير الذي نشره موقع “الفجر” وينقله لكم  فإن كارتيرون طلب من إدارة الزمالك تأجيل ملف المفاوضات فى الفترة الحالية، حتى يتم الانتهاء من التقرير الذي يجهز له بشأن حالة كل لاعب من اللاعبين الحاليين.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري العام.

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