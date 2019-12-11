قبل ما تخرج.. طقس اليوم وفرص سقوط الأمطار بالقاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، 11 ديسمبر 2019، على جميع محافظات مصر.





وقالت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون اليوم الأربعاء، ﻃﻘﺲ داﻓﺊ ﻋلى اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋلى اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، حتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، داﻓﺊ ﻋلى ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ.





وأشارت إلى تكاثر اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، وﺗﻘﻞ الرؤية في اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻧﻬﺎرا ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ على ﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.





وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.





وسجلت العظمى على القاهرة الأربعاء، 21 والصغرى 15، وشبين الكوم العظمى 21 والصغرى 14، وطنطا العظمى 21 والصغرى 14، ودمنهور العظمى 21 والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، وبلطيم العظمى 22 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 والصغرى 14، والسلوم العظمى 21 والصغرى 14، وسيوة العظمى 20 والصغرى 11، وبورسعيد العظمى 23 والصغرى 15، ودمياط العظمى 23 والصغرى 14، والزقازيق العظمى 22 والصغرى 14، والإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 11 درجة.





أما السويس العظمى 23 والصغرى 13، العريش العظمى 23 والصغرى 10، رفح العظمى 22 والصغرى 10، رأس سدر العظمى 23 والصغرى 14، نخل العظمى 22 والصغرى 06، نويبع العظمى 24 والصغرى 18، طابا العظمى 20 والصغرى 15، كاترين العظمى 16 والصغرى 05، الطور العظمى 24 والصغرى 16، شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 18، الغردقة العظمى 26 والصغرى 16، مرسى علم العظمى 25 والصغرى 17، الفيوم العظمى 22 والصغرى 10درجة.





بينما بني سويف العظمى 22 والصغرى 10، المنيا العظمى 23 والصغرى 09، وأسيوط العظمى 23 والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13، قنا العظمى 25 والصغرى 13، والاقصر العظمى 26 والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 والصغرى 14، أبو سمبل العظمى 25 والصغرى 12، الوادي الجديد العظمى 24 والصغرى 11، وشلاتين العظمى 27 والصغرى 16، وأبو رماد العظمى 26 والصغرى 16، وحلايب العظمى 25 والصغرى 19، رأس حدربة العظمى 25 والصغرى 19 درجة.