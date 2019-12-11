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مبابي يواصل الضغط على باريس سان جيرمان من أجل الرحيل

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:05 ص
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مبابي
مبابي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قرر ممارسة أقصى درجات الضغط على إدارة النادي الفرنسي من أجل تسهيل عملية رحيله إلى ريال مدريد أو إحدى كبار الأندية في أوروبا.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الصيف المقبل سيكون معقداً لأن رئيس باريس سان جيرمان لن يجلس مع أي شخص للتفاوض بشأن رحيل مبابي ومع ما يحدث وما يظهره النجم الشاب نحو توماس توخيل المدير الفني للفريق فإن كبار أوروبا يقفون في حالة ترقب والشيء الوحيد الذي يمكن أن يحدث هو رحيله قبل انتهاء عقده.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يُواجه صعوبة في السيطرة على طموح مبابي المفرط، فالنجم الفرنسي ظهر غاضباً في آخر مباراتين بسبب استبداله ليُوجه بذلك رسالة شديدة اللهجة لإدارة النادي على رأسهم ناصر الخليفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العامل الوحيد الذي سيتحكم في مستقبله وسيُحدد وجهته القادمة هو الآداء الذي سيقدمه أمام الأندية المهتمة بخدماته في دوري أبطال أوروبا وذلك من أجل أن ينتقل إلى نادٍ يجعله ينافس على الكرة الذهبية في المستقبل القريب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يعلم جيداً رغبة ريال مدريد في ضم مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكنه قرر عدم الوقوف مكتوف الأيدي مع تقديم عرض مغرٍ للاعب من أجل الموافقة على البقاء.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يأخذ اللاعب الشاب وقته في التفكير في عرض سان جيرمان الجديد خصوصاً في ظل إصرار زيدان على ضمه إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية مؤخرًا بأن باريس سان جيرمان سيبذل قصارى جهوده من أجل إقناع نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي بتجديد عقده من أجل التصدي لرغبة ريال مدريد القوية في ضمه عقب نهاية الموسم الحالي.
وكشف موقع le10sport الفرنسي أن باريس سان جيرمان يعلم جيدًا رغبة ريال مدريد في ضم مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكنه قرر عدم الاستسلام وتقديم عرض مغرٍ لمبابي من أجل إقناعه بالبقاء.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن العقد الجديد الذي سيقدمه باريس سان جيرمان لمبابي سيجعله صاحب ثاني أكبر راتب في العالم بعد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أنه من المتوقع أن يأخذ مبابي وقته في التفكير في عرض باريس سان جيرمان الجديد خصوصًا في ظل إصرار زيدان على ضمه لريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.

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