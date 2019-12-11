ريال مدريد يستعد لضم بوجبا في يناير المقبل

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد يجهز عرضًا قويًا لضم الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بول بوجبا هو الهدف الأساسي للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الذي يرى بأن مواطنه هو الأنسب لوسط ملعب ريال مدريد.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجميه الويلزي جاريث بيل والكولومبي خيمس رودريجيز لمانشستر يونايتد مقابل الحصول على خدمات النجم الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ثنائي الملكي يقدر سعرهما ب 180 مليون يورو وهو المبلغ الذي طلبه مانشستر يونايتد من أجل التخلي عن نجم خط الوسط الذي مازال لا يلعب مع الفريق بسبب الإصابة.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يعتبر أن القيمة السوقية لكلا من الويلزي جاريث بيل والكولومبي خيمس رودريجيز مناسبة للتخلي عن بول بوجبا إضافة لقيمة الثنائي الويلزي والكولومبي للفريق.





وعلى جانب آخر، يرى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن بول بوجبا لا يستحق هذا المبلغ ولا يمثل أولوية بالنسبة له على عكس رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كلا من جاريث بيل وخيمس رودريجيز خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد أن فشلا في إقناع المدير الفني الفرنسي هذا الموسم.





وأفادت تقارير صحفية إيطالية في الشهر الحالي بأن لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا قرر العودة إلى يوفنتوس في الصيف المقبل بدلاً من الانضمام إلى ريال مدريد.





وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أنه من المتوقع أن يغادر الفرنسي أولد ترافورد الصيف المقبل بعد أن زعم في يونيو أنه يريد تحديا جديدا.





واستمتع بول بوجبا بفترة إيجابية مع اليوفنتوس في تورينو بين عامي 2012 و2016، حيث فاز بأربعة ألقاب متتالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.





وفقًا للصحيفة الإيطالية فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قرر إكمال الانتقال إلى يوفنتوس بدلاً من مدريد الذي كان يعتبر منذ فترة طويلة المرشح للتوقيع عليه.



