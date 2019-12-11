Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد يستعد لضم بوجبا في يناير المقبل

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:57 ص
Advertisements
بوجبا
بوجبا
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد يجهز عرضًا قويًا لضم الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بول بوجبا هو الهدف الأساسي للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الذي يرى بأن مواطنه هو الأنسب لوسط ملعب ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجميه الويلزي جاريث بيل والكولومبي خيمس رودريجيز لمانشستر يونايتد مقابل الحصول على خدمات النجم الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ثنائي الملكي يقدر سعرهما ب 180 مليون يورو وهو المبلغ الذي طلبه مانشستر يونايتد من أجل التخلي عن نجم خط الوسط الذي مازال لا يلعب مع الفريق بسبب الإصابة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يعتبر أن القيمة السوقية لكلا من الويلزي جاريث بيل والكولومبي خيمس رودريجيز مناسبة للتخلي عن بول بوجبا إضافة لقيمة الثنائي الويلزي والكولومبي للفريق.

وعلى جانب آخر، يرى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن بول بوجبا لا يستحق هذا المبلغ ولا يمثل أولوية بالنسبة له على عكس رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كلا من جاريث بيل وخيمس رودريجيز خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد أن فشلا في إقناع المدير الفني الفرنسي هذا الموسم.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية في الشهر الحالي بأن لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا قرر العودة إلى يوفنتوس في الصيف المقبل بدلاً من الانضمام إلى ريال مدريد.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أنه من المتوقع أن يغادر الفرنسي أولد ترافورد الصيف المقبل بعد أن زعم في يونيو أنه يريد تحديا جديدا.

واستمتع بول بوجبا بفترة إيجابية مع اليوفنتوس في تورينو بين عامي 2012 و2016، حيث فاز بأربعة ألقاب متتالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفقًا للصحيفة الإيطالية فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قرر إكمال الانتقال إلى يوفنتوس بدلاً من مدريد الذي كان يعتبر منذ فترة طويلة المرشح للتوقيع عليه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مامشستر يونايتد ريال مدريد بوجبا اليوم بوجبا

أخبار تهمك

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 8 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 9 ساعات

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 10 ساعات

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 8 ساعات

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وانتر بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش برشلونة «هدف سواريز»

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وانتر ميلان في التشامبيونزليج BARCELONA VS INTER MILAN

منذ حوالي 7 ساعات

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

جاريث بيل يصدم زيدان

أخيرًا.. ريال مدريد يقترب من إغلاق الصفقة الأصعب

ريال مدريد يسرع عملية بيع نجمي الفريق

أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم الأحد.. إصابة مزمنة تطارد نجم الملكي وتطورات جديدة في صفقة بوجبا

تعرف على شرط ريال مدريد لترك نجمه لمانشستر يونايتد

ريال مدريد يقدم عرضًا جديداً للفوز بخدمات نجم مانشستر يونايتد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

09:08 م

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status