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التضامن تكشف مستجدات تعدي أخصائية على طفلة بجمعية لرعاية المعاقين في الإسكندرية (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
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الطفلة زمزم
الطفلة زمزم
جرجس ميلاد
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كشف الدكتور محمد العقبي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، مستجدات واقعة اعتداء اخصائية على طفلة، وتسببها بخلع ذراع الطفلة "زمزم". 

وقال مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" على قناة "ON E"، إنه بمجرد علم الوزارة بواقعة تعرض فتاة للضرب من معلمة داخل جمعية الوفاء لرعاية المعاقين بالإسكندرية قام فريق التدخل السريع بالتحرك وكنا بصحبة والد الطفلة زمزم، مشيرا إلى أن الجمعة متميزة وغريب عليها مثل هذه التصرفات.

وأكد أنه تمت معاينة جمعية الوفاء والأمل وتم فتح تحقيق وإيقاف المعلمة المعتدية عن العمل واحالة الموضوع بالكامل للتحقيق لمعرفة استخدام العنف هل هو متعمد أم لا، مشيرا إلى أن الوزارة ترغب في عودة حق الطفلة زمزم ولكي نطمئن على الـ 54 طالبا الموجودين بالجمعية.
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الكلمات المفتاحية

زمزم رعاية المعاقين التضامن الاسكندرية

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