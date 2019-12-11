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تفاصيل تعدي أخصائية على طفلة في جمعية الوفاء لرعاية المعاقين بالإسكندرية (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:36 ص
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الطفلة زمزم
الطفلة زمزم
جرجس ميلاد
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كشفت زينب صبحي إبراهيم، والدة الطفلة زمزم محمد، تفاصيل واقعة تعرض ابنتها للضرب على يد إحدى الاخصائيات، بجمعية الوفاء لرعاية المعاقين بالإسكندرية.

وقالت والدة "زمزم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، إنه في أحد الأيام، هاتفها زوجها، وأخبرها بأن الفتاة خُلع ذراعها، جراء شد إحدى المدرسات لها، وبعد تحري الأمر، وجد أن الكسر أصاب مفصل الكتف، والكوع، وأصابع اليد.

وأوضحت أنه تم نقلها لمستشفى خاص، بعد تأجيل عمليتها لفترة طويلة بالمستشفيات الحكومية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، بعد اتمام العملية للطفلة، مشيرة إلى أنه جرى تحرير شكوى أخرى في التضامن الاجتماعي، ضد تلك الأخصائية.

وأشارت إلى أنها ألحقت طفلتها بتلك المدرسة، خوفا عليها ولضمان الرعاية التي تناسب حالتها، ولم نلحقها بمدرسة للأطفال الطبيعيين لهذا السبب.
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الكلمات المفتاحية

رعاية المعاقين جمعية الاسكندرية اعتداء

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