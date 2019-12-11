علاء السبع: حملات "خليها تصدي" لم يكن لها تأثير غير لغبطة الناس



وأوضح "السبع" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن سوق مصر في بيع السيارات صغيرة مقارنة بإنجلترا، مشيرا إلى أن انخفاض نسبة مبيعات السيارات أمر عالمي، وهناك انخفاض ضعيف في مبيعات السيارات في مصر، موضحا انه لم يتجاوز 4% لسيارات النقل، و9 % لسيارات الركوب.



وأكد ان التخفيضات الحالية والتى بدأت منذ شهر أبريل الماضي، كانت نتيجة لتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.







قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن حملات "خليها تصدي" على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكن لها اى تأثير على انخفاض مبيعات السيارات، مضيفا: "هى لغبطت الناس، وكلامها مبالغ فيه، والناس عرفت الحقيقة بعد كدة".