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تصريحات صادمة من نائب رئيس شعبة السيارات (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:32 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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أكد الدكتور نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن جميع السيارات موديل عام 2019، في السوق المصري، بيعت جميعها من شهر أغسطس، مؤكدا أن معظم السيارات الجديدة في الأسواق حاليًّا هي موديل 2020.

وقال "درويش" خلال مقابلة مع برنامج "مساء DMC"، على قناة "DMC" الثلاثاء، إنه لا توجد تخفيضات جديدة على أسعار السيارات، مشيرا إلى أن "زيرو جمارك" كانت في أوائل عام 2019، وبالتالي لا توجد أي تخفيضات على السيارات الأوربية حاليا.

وأشار نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن التخفيضات الجمركية الجدية منحصرة فقط على السيارات المستوردة من تركيا، وهى 3 سيارات فقط، تيوتا كورولا، ورينو ميجان وفيات تيبو.

وأوضح أن قيمة التخفيض الجمركي سيكون بنسبة 10% من القيمة الجمركية، والتي كانت 40%؛ ما يعني انخفاض أسعار السيارات التركية بنسبة 4%، أي بمعدل انخفاض 400 دولار من أسعار السيارات التركية المستوردة.

وشدد على أن سوق السيارات في مصر متماسك جدا، موضحا: "أسهل وأدق سلعة من الممكن التحكم في سعرها هي السيارات"، محذرا من شركات إستيراد السيارات من الخارج، الغير معتمدة.

يشار إلى أن حملة "خليها تصدي" تقول إن سوق السيارات شهد تراجع شديد بسبب إلتزام اعضائها بعدم الشراء، وتؤكد أن جميع السيارات الجديدة في مصر موديل 2019، بسبب عدم بيعها حتى الآن، وأن موديلات 202 لم يتم استيرادها حتى الآن.
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الكلمات المفتاحية

موديلات 2020 موديلات 2019 السيارات التركي السيارات

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