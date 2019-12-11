منى فاروق تظهر بصحبة السبكي.. هل يجمعهما عمل جديد؟

عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ورحب منى بالسبكي في الفيديو قائلة له: "منور ياسبكي الدنيا ودبي".

وتوقع البعض من الجمهور بأن هناك عمل جديد يجمع بين الفنانة مني فاروق والمنتج أحمد السبكي، فيما قال البعض أن لقائهما مجرد صدفة.



يشار إلي أن مني فاروق، تعرضت لغضب شديد من جمهورها بعد تسريب مقاطع فيديو إباحية لها، حيث ألقى القبض عليها بعد تداول هذه الفيديوهات وأودعت السجن.



يذكر أن منى فاروق، شاركت في مسلسل "الاب الروحي" والذي حققق نجاحًًا كبيرًا، وهو بطولة النجم أحمد عبد العزيز ونخبة ضخمة من الفنانين.