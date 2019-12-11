مجلس 'الصحفيين' يناقش مذكرة الزملاء بالفيوم ضد المحافظ

يتقدم الزملاء الصحفيون بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، بمذكرة للدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، لعرضها خلال اجتماعه مساء اليوم، ضد محافظ الفيوم، مؤكدين أنه خالف الدستور وقانون تنظيم الصحافة.





كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر كتابا دوريًا يحمل رقم 99، والمؤرخ في 7 / 12 / 2019، موجهًا في ضوء قراره رقم 324 لسنة 2019، بتكليف الدكتور محمد سامي التوني، بالعمل متحدثًا رسميًا باسم المحافظة.





وتتضمن الكتاب الدوري 5 بنود مزيلة بتوقيع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري منها البند رقم 1، والذي نصه: "على جميع مديري الإدارات بديون عام محافظة الفيوم ورؤساء المدن والأحياء وجميع العاملين بالديوان العام عدم التواصل أو الحديث مع أي جهة إعلامية سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية إلا بعد التنسيق مع المتحدث الرسمي للمحافظة".





وتسبب قرار المحافظ في ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن عدد من أعضاء الجمعية العمومية تضامنهم مع الزملاء، وذلك في موقفهم أو تقدمهم بمذكرة للنقيب ومجلس النقابة.



