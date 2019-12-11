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شيرين رضا من وسط 844 كلب: "اللى بيأذيهم هيتردله في أعز حاجة عنده" (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:33 ص
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شيرين رضا
شيرين رضا
جرجس ميلاد
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هاجمت الفنانة شيرين رضا، مربي الكلاب بسبب الطريقة السيئة التي يتعامل بها بعضهم مع الكلاب والقطط المملوكة لهم، وكذلك تعامل المواطنين مع الكلاب الضالة في الشارع.

قالت الفنانة شيرين رضا خلال لقائها في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إنها لا تعرف السبب الذي يجعل البعض يشتري حيوانات أليفة ويحبسهم، مضيفة: "إيه السبب اللي يخليك تجيب كلب وتحبسه دون اهتمام أو رعاية، أو تتركه على السطح وتربطه لفترات طويلة، هل الهدف أن يكون عندك كلب وخلاص".

وتابعت شيرين رضا أن البعض يعتقد أن تربية الكلاب أصبحت موضة، والشباب يقوم بشراء الكلاب لغرض المظهرة فقط وليست الاعتناء بهم ويتركهم وسط القمامة.

وأشارت إلى أن الكلاب لا تضر المسالمين، وكل ما تفعله هى محاولة للدفاع عن نفسها فقط، موجهة حديثها للمذيع قائلة: "اديك واقف وسط 844 كلب، حد فيهم عقرك أو عملك حاجة؟".

واستطردت: "اللى بيعمل حاجة في الدنيا هتتردله.. اللى بيأذى حيوان هتتردله في اعز حاجة عنده".
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الكلمات المفتاحية

كلاب شيرين رضا تربية الكلاب

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