كندة علوش تظهر مع زوجها عمرو يوسف في أسوان.. وهكذا أصبح شكل ابنتهما (صورة)













شاركت الفنانة السورية كندة علوش، جمهورها لحظاتها السعيدة التي تعيشها مع زوجها الفنان عمرو يوسف، وابنتها الوحيدة حياة، التي تبلغ من العمر عام، حيث تقضي كندة عطلتها في اسوان.ونشرت الفنانة كندة علوش، صورة لها بجانب زوجها عمر يوسف وابنتها حياة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة: "جنتي.. بارك الله فى أسركم وأحبائكم".وانهالت التعليقات على صورة كندة علوش، معبرين عن مدى إعجابهم بالصورة، كما علقت الفنانة إنجي المقدم على الصورة قائلة: "ربنا يحفظكم ويحميكم".يذكر أن الفنانة كندة علوش، تزوجت من عمرو يوسف، في عام 2017، بعد قصة حب طويلة في حفل زفاف كبير حضر به العديد من نجوم الفن بالوطن العربي، وأنجبت ابنتها حياة.