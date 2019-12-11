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تشافي: لم نستعد للمونديال جيدا بسبب خليجي 24.. وهذا ما أحلم به في البطولة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:20 ص
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تشافي
تشافي
أميرة فطيم
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تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي السد القطري، صاحب الضيافة، عن مشاركة فريقه في بطولة كأس العالم لأندية، والتي ستنطلق مساء غد الأربعاء، ويستمر حتى 22 من شهر ديسمبر الجاري.

ويستعد فريق السد القطري لمواجهة فريق هينجين سبورت، غدا، على ملعب جسم بن حامد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال تشافي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي للحديث عن البطولة: "ندرك أننا في مهمة صعبة، ومع ذلك فنحن جاهزون للعب أمام أي فريق، وسنقاتل في المباريات لتحقيق نتيجة جيدة".
 
وتابع: "مباراة هينجين ستكون صعبة لأن دائما بداية البطولة تكون صعبة، لكن مشاركتي في البطولة وأنا مدرب تختلف بالنسبة لي عن ما كنت لاعب، فأنا شاركت في البطولة مع ناد مختلف وأشعر بالشرف للمشاركة فيها كمدرب".

وعند سؤاله عن الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا بسبب إسلوب اللعب وتراجع آداء اللاعبين؛ قال تشافي: "السد يلعب بأسلوب واحد ولن يغيره، ولدينا فلسفة نتبعها وفقا للمنافس".

وأضاف: "لم نستعد جيدا لمونديال الأندية بسبب اشغال اللاعبين مع المنتخب القطري في كأس الخليج العربي، وروزنامة الفيفا معروفة، لكني لن اتحدث أو أقدم أعذار، والدوليون العائدون جاهزون معنوياً وأيضاً بدنياً".

واختتم تشافي تصريحاته قائلا: "أحلم بالمواصلة في تلك البطولة، وأركز جيدا على الفوز في مباراة الغد ثم سأخطت لما هو قادم بعد ذلك".

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