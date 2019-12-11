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دوري أبطال أوربا.. تعرف على أسماء المتأهلين لدور الـ16 عقب إنتهاء مواجهات الثلاثاء

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:10 ص
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برشلونة
برشلونة
محمد الصو
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انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء والتي شهدت تأهل ليفربول الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني إلى دور الستة عشر من البطولة.

وكان ليفربول الإنجليزي، ضمن تأهله لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على سالزبورج النمساوي، فيما فشل إنتر ميلان الإيطالي، في الصعود للدور المقبل عقب الهزيمة أمام برشلونة الإسباني، والتنازل عن البطاقة الثانية لصالح بروسيا دورتموند الألماني.

كما حقق فالنسيا وتشيلسي، الصعود لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عقب احتلالهما المركزي الأول والثاني بالترتيب، على حساب أياكس أمستردام الهولندي.

وتستكمل الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري الأبطال اليوم الاربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019، بمواجهات لن تقل أهمية عن مواجهات الثلاثاء، في مقدمتها مواجهة أتالانتا أمام شاختار دونيتسك، فإذا فاز أتالانتا سيتأهل إلى ثمن النهائي بأقل عدد نقاط، مقابل تحقيق مانشستر سيتي للفوز على دينامو زغرب في نفس التوقيت.

كما يتوجه يوفنتوس الإيطالي لمواجهة بايرن ليفركوزن الألماني، حيث يسعى الأخير لتحقيق الفوز على السيدة العجوز، وخطف بطاقة التأهل الثانية من أتليتكو مدريد الإسباني، بعد تأهل يوفنتوس بشكل رسمي للدور المقبل.

ويرصد"الفجر الرياضي" الفرق المتأهلة للدور المقبل بشكل رسمي من خلال التقرير الآتي:-

"المجموعة الأولى"
باريس سان جيرمان... 13 نقطة.
ريال مدريد... 8 نقاط.
"المجموعة الثانية"
بايرن ميونخ... 15 نقطة.
توتنهام... 10 نقاط.
"المجموعة الثالثة"
مانشستر سيتي... 11 نقطة.
البطاقة الثانية بين الثلاثي شاختار دونيتسك ودينامو زغرب وأتالانتا.
"المجموعة الرابعة"
يوفنتوس... 13 نقطة.
البطاقة الثانية بين أتلتيكو مدريد وبايرن ليفركوزن.
"المجموعة الخامسة"
ليفربول... 13 نقطة.
نابولي... 12 نقطة.
"المجموعة السادسة".
برشلونة... 14 نقطة.
بوروسيا دورتموند... 10 نقاط.
"المجموعة السابعة"
ريد بول لايبزج... 11 نقطة.
أولمبيك ليون... 8 نقاط.
"المجموعة الثامنة"
فالنسيا... 11 نقطة.
تشيلسي... 11 نقطة. 
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