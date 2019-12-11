قبل انطلاقه بساعات.. تعرف على أهمية منتدى أسوان للسلم والأمن والتنمية المستدامة (فيديو)



وقال "عبد الواحد" خلال مقابلة ببرنامج "من مصر" على قناة "سي بي سي"، إن أزمة النزاعات المسلحة في أفريقيا تعد أحد أخطر التحديات التي تواجه القارة في السنوات الماضية، موضحا أن مصر دشنت هذا المنتدى والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة لدراسة السلم والأمن والتنمية المستدامة، في ضوء ترسيخ أهداف الاتحاد الأفريقي.



وأضاف أن المؤتمر سيقدم توصيات للدولة المصرية، ومن ثم يتم تقديمها للاتحاد الافريقي ليضعها على أجندة أعمالها، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت الفترة الماضية العديد من الفعاليات المتنوعة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ العلاقات بين الجانبين.



واستعدت مدينة أسوان لاستقبال ضيوف منتدى التنمية والسلام المستدامين والذي تنطلق فعالياته، غدا، وتستضيفه أسوان، عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية، يومي 11 و12 ديسمبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى والعديد من الزعماء والسياسيين والخبراء الأفارقة ضمن دور وجهود مصر كرئيس للاتحاد الأفريقى.



كشف اللواء محمد عبدالواحد، خبير الأمن القومي والشئون الأفريقية، أهمية منتدى أسوان للسلم والأمن والتنمية المستدامة، الذى سينطلق اليوم من مدينة أسوان، لمدة يومين.