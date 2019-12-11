ملخص اليوم من دوري أبطال أوربا33. هاتريك ميليك وإنجاز لامبارد والحارس الأصغر في التاريخ

إنتهت أمس الثلاثاء، المرحلة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للمجموعات من الخامسة إلى الثامنة.





وكشفت المجموعات الأربع عن تأهل ليفربول ونابولي عن المجموعة الخامسة، برشلونة وبوروسيا دورتموند عن المجموعة السادسة، لايبزج وليون عن المجموعة السابعة، وتشيلسي وفالنسيا عن المجموعة الثامنة.

وكشفت مباريات الأمس بعض الأرقام والظواهر السلبية والإيجابية، نبرزها لكم في التقرير التالي.





هاتريك ميليك التاريخي





سجل الدولي البولندي أركاديوس ميليك ثلاثية من رباعية فريقه في مرمى جينك البلجيكي، في خلال 38 دقيقة منذ بداية المباراة، وهو الهاتريك الأسرع في تاريخ البطولة، منذ ثلاثية زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان في مرمى أندرلخت البلجيكي عام 2013 حين سجلة بعد 36 دقيقة فقط.





إنجاز أنشيلوتي





رغم قيادته نابولي للصعود لدور الـ 16،إلا أن إدارة فريق نابولي أقالت المدرب الكبير في النهاية، لكنه حقق إنجازاً فريداً، فهو المدرب الوحيد في تاريخ البطولة الذي يقود خمسة أندية مختلفة من الدوريات الخمسة الكبرى لتخطي دور المجموعات وهي : ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي وميلان ونابولي الإيطاليين.





الحارس الأصغر في التاريخ





بات حارس نادي جينك البلجيكي مارتن فينفوردت أصغر حارس في تاريخ البطولة حينما واجه نابولي بعمر 17 عاماً و 287 يوماً، حيث كسر رقم مواطنه ميل سيفلار الذي شارك بعمر 18 عاماً و 52 يوماً.





خيبة أياكس





جمع نادي أياكس 10 نقاط بعد هزيمته من نادي فالنسيا ليحتل المركز الثالث من المجموعة، ويصبح أكثر فريق جمع نقاط وخرج من دور المجموعات، منذ عام 2014.





المدرب الأصغر في تاريخ دوري الأبطال





وأصبح المدرب يورجن ناجليزمان أصغر مدرب في ترايخ دوري الأبطال يتأهل لدور الـ 16 في صدارة المجموعة، بعد أن قاد لايبزج الألماني لصدارة المجموعة السابعة.





إنجاز لامبارد





وقاد المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي فريقه لدور الـ 16، وهو أول مدرب إنجليزي يتجاوز دور المجموعات، منذ مدرب توتنهام هاري ريدناب في عام 2011.



