شاهد.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو مراسم استقبال رئيس جنوب أفريقيا



ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لمراسم الاستقبل الرسمية واستعراض حرس الشرف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم التوافق حول أهمية انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين البلدين في مطلع العام القادم ٢٠٢٠، وذلك لبحث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، فضلًا عن التعاون في مجال مشروعات تنمية البنية التحتية في القارة الأفريقية، خاصةً مشروع ممر القاهرة - كيب تاون، لما لهذه المشروعات من تأثير إيجابي في ترسيخ مسيرة التنمية في القارة.





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، بقصر الاتحادية رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.