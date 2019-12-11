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مع ترقب إطلاق النسخة الثالثة بشرم الشيخ.. تعرف على أغنيات منتدى "شباب العالم" بدورتيه السابقتين ومفاجآت الأغنية المنتظرة
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:29 ص
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أماني سلام
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ينتظر الشباب منتداهم العالمي الذي يشهد انفتاحًا كبيرًا على الأراء ويساعهم لتقديم أحلامهم والمشاريع التي يحلمون بها، حيث يعبر لشباب من خلاله عن آرائهم في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة، وفي نهايته يخرج بتوصيات ومبادرات.
منتدى شباب، ينطلق في نسخته الثالثة مدينة شرم الشيخ، في 13 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن ضمن النشاطات الهامة في منتدى شباب العالم، هي الأعمال الفنية التي تكون حافزًا كبيرًأ للشباب.
ويرصد "الفجر الفني" أغنيات المنتدى في نسختيه السابقتين.
النسخة الأولى - "بحلم بمكان"
بحلم بالدنيا اللي مفيش فيها كره وغل، الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل الحب يكون هو لغتها، بكلمات تحفيزية كانت أغنية منتدى شباب العالم عام 2018، وكانت بمثابة طاقة إيجابية لكل شاب لدية حلم وطموح يريد أن يتحقق.
بحلم بالدنيا اللي مفيش فيها كره وغل، الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل الحب يكون هو لغتها، بكلمات تحفيزية كانت أغنية منتدى شباب العالم عام 2018، وكانت بمثابة طاقة إيجابية لكل شاب لدية حلم وطموح يريد أن يتحقق.
وهو أول أوبريت غنائي من مجموعة من شباب العالم من صغار السن، ويبعث برسالة أساسية وهي نشر السلام في كل بقاع العالم.
وشارك في أغنية منتدى شباب العالم، بنسخة الأولى المطرب المصري محمد الشرنوبي، ملك الحسيني، موك صايب، تانيا بريزو،
توماس جرازيوسو، نيكول كنوس، ثيس ماسيدو، حمد القطان، أميكا شايل
النسخة الثانية - "من كل مكان"
حققت ايضا أغنية "من كل مكان" في النسخة الثانية للمنتدى شباب العالم، نجاح كبير، والتي شارك بها عدد كبير من النجوم الشاب بمختلف العالم ومن ضمنهم المطربة المصرية كارمن سليمان.
أغنية "من كل مكان" من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.
مفاجأة النسخة الثالثة
تقدم إدارة مسرح منتدى شباب العام بدورته الثالثه ورشة خاصة لخمسة شباب فنانين كانوا شاركوا في العام الماضي ضمن فعاليات منتدى شباب العام، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجاءت الشباب المنضمين لمسرح منتدى شباب العام، من مختلف دول العالم وهما روسيا والكاميرون ونيجيريا والبوسنة والهرسك.
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