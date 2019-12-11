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السد VS هينجين سبورت.. ماذا يفعل العرب في افتتاح كأس العالم للأندية؟

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:48 ص
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السد القطري
السد القطري
علاء خليف
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يستعد فريق السد القطري (ممثل الدولة المستضيفة) لمواجهة قوية ضد فريق هينجين سبورت (بطل أوقيانوسيا)، اليوم الأربعاء، في المباراة الافتتاحية للنسخة رقم 16 من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة قطر من 11 وحتي 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة 7 أندية.

وتنطلق مباراة السد القطري ضد هينجين سبورت في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والدوحة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، وتذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1 بتعليق (يوسيف سيف).

وليست هذه المرة الأولي التي يخوض فيها فريقًا عربيًا المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق وشارك عدد من الأندية العربية في افتتاح النسخ السابقة للبطولة العالمية، وجاءت نتائج تلك المواجهات "متفاوتة" بين الفوز والهزيمة.

ماذا يفعل العرب في المباراة الافتتاحية لـ"مونديال الأندية"؟

2000:

أقيمت النسخة الأولي من بطولة كأس العالم للأندية عام 2000 بنظام المجموعات، وكانت المباراة الافتتاحية للبطولة بين فريق النصر السعودي ونظيره ريال مدريد الإسباني، وخسر بطل السعودية بنتيجة 3-1، سجل للملكي (انيلكا – جونزاليس – سافيو)، وسجل هدف النصر (فهد الهريفي).

2005:

قمة عربية خالصة جمعت بين الأهلي المصري والاتحاد السعودي في افتتاح نسخة البطولة العالمية عام 2005 باليابان، وخسر بطل مصر بهدف دون مقابل سجله اللاعب (محمد نور).

2006:

التقي فريق الأهلي المصري مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي في افتتاح نسخة البطولة عام 2006 باليابان، وفاز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل سجلهما (فلافيو ومحمد أبوتريكة).

2009:

جمعت المباراة الافتتاحية في هذه النسخة من المونديال بين فريق أهلي دبي الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزلندي، وخسر بطل الإمارات بهدفين دون مقابل سجلهما (ادم ديكينسون، وشاد كومبيس).

2010:

فريق عربي جديد خاض المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية عام 2010 وهو فريق الوحدة الإماراتي حيث التقي مع فريق هيكاري يونايتد بطل أوقيونسيا وفاز عليه بنتيجة 3-0.

2013:

التقي فريق الرجاء الرياضي المغربي مع نظيره أوكلاند سيتي في افتتاح النسخة العاشرة من مونديال الأندية عام 2013، وفاز بطل المغرب بنتيجة 2-1 سجل الأهداف (محسن ياجور وعبد الاله الحافيظي)، وسجل للفريق النيوزلندي (روي كريشنا).

2014:

فريق مغربي جديد خاض لقاء افتتاح مونديال الأندية عام 2014 وهو المغرب التطواني وواجه فريق أوكلاند سيتي وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح والتي ابتسمت لبطل نيوزلندا بنتيجة 4-3.

2017:

التقي فريق الجزيرة الإماراتي مع أوكلاند سيتي في أولي مباريات النسخة 14 من مونديال الأندية عام 2017 التي أقيمت بالإمارات، وفاز الجزيرة بهدف دون مقابل.

2018:

المباراة الافتتاحية للنسخة 15 من بطولة كأس العالم للأندية عام 2018 بالإمارات، جمعت فريق العين الإماراتي مع نظيره تيم ويليتجتون النيوزلندي، وانتهت المباراة بالتعادل 3-3، ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح والتي حسمها العين بنتيجة 4-3.

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