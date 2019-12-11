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إنتر ضد برشلونة.. فالفيردي يعلق على إنتصار البارسا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:42 ص
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فالفيردي
فالفيردي
علي ماهر حلمي
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حقق نادي برشلونة الاسباني فوزا خارج ارضه علي حساب نظيره فريق انتر ميلان الايطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء علي ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو الايطالية وبهذه النتيجة يتأهل النادي الكتالوني كأول المجموعة بينما ودع نادي انتر ميلان الايطالي بطولة دوري ابطال اوروبا بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة لينتقل الي الدوري الاوربي.

تعرف علي ماقاله فالفيردي عقب مباراة الانتر ضد برشلونة :

قال مدرب البارسا:" لا يُفكر المرء في كيفية سير المباراة ، ثم لا تعرف ماذا سيحدث ضغط الانتر كثيراً في الدقائق الاولى ولم يسمح لنا باللعب ، من بعدها اصبحنا نخرج بالكرة بشكل جيد كانوا لاعبي الانتر متوترين قليلاً في الشوط الثاني امامنا لعب نادي الانتر مباريات رائعة في دور المجموعات وأعتقد ان لديهم فريق جيد لقد دافعنا بشكل جيد ضدهم اليوم قمنا بتغيير المُخطط ولكن لم نغير اسلوبنا ، البداية كانت صعبة وضغطوا علينا بشدة وكان من الصعب السيطرة على الكرة ولكن شييئاً فـ شيئا بدأنا نتمسك بالمباراة وكان رد اللاعبين مميز".

وأضاف فالفيردي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الإنتر ضد برشلونة :

" سعيد بفوز اليوم الذي جاء عن طريق الشباب, انسو فاتي يعاني من بعض الانزعاجات ولكنه سجل هدف اليوم لدينا حارسان عظيمان ،كنا متأكدين من أنه سيؤدي بشكل جيد والحقيقة هي أنه قدم لنا الكثير من الأمان في دوري ابطال اوروبا, لا يمكنك ان تكون في يوم سيء، اذا كنت في يوم سيء فسوف تخرج من المُسابقة نحن نحب ان يكون السجل الجديد بدوري الابطال ملك لنا ، فزنا باهداف من لاعبين المدرسة انا لم افُز ابداً بدوري الابطال ، انها منافسة لا يمكنك ابداً ان تكون لديك فيها ايام سيئة يجب ان تكون ف مستوى عالي دائماً في جميع المباريات ، لم نخسر اي مباراة في اي مباراة بالمجموعات أخر 3 سنوات وهذا شيء استثنائي".

واختتم مدرب البارسا تصريحاته بعد مباراة الانتر ضد برشلونة قائلا:" حان الوقت للعب مُباريات الكلاسيكو والتي كان من المفترض ان نلعبها في شهر اكتوبر آمل وأعتقد أن الكلاسيكيو سيلعب في موعده مع اقتراب موعد المباريات ، اخترت لاعبين آخرين ، لكنني أثق في الينا وأعتقد انه لاعب مفيد للغاية بالنسبة لنا في المستقبل وليس لدي اي شك في ذلك لم أكن متفاجئًا ، أعتقد أنه لاعب رائع ، كنت أتمنى أن أمنحه المزيد من الدقائق في هذا الوقت ، ولكن هناك العديد من اللاعبين في وسط الملعب".

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